Viorica Dăncilă, dezamăgită de situaţia construirii celor trei spitale regionale: Nici nu-s trimise toate documentele la Bruxelles "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care sa construim un alt spital, cer consultantii de la Banca de investitii. Iar la spitalul de la Cluj ni se cer inca 1,4 ha pentru construirea acestui spital. Nu sunt trimise nici toate documentele, pe care ar fi trebuit sa le avem deja, la Bruxelles. Cautam solutii pentru cele trei spitale, iar situatia nu pot sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Antena 3, ca situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite, din fonduri europene, la Cluj, Craiova si Iasi nu este una „pe care ne-am fi dorit-o” si se cauta solutii si vinovatii pentru intarzieri.

