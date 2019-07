Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lucreaza la rectificarea bugetara si asteapta avizul CSAT pentru a fi aprobata, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. ‘Lucram la rectificarea bugetara, domnul ministru Teodorovici va da toate detaliile. Deja asteptam CSAT-ul pentru a aproba rectificarea bugetara prima data in CSAT,…

- Ministerul Agriculturii ți Dezvoltarii Rurale așteapta mai mulți bani la rectificarea bugetara din vara, in condițiile in care proiecte de investiții aflate in stadii avansate de lucru, a declarat ministrul de resort Petre Daea.Ana Birchall așteapta puncte de vedere pe recomandarile din rapoartele…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan, a avut, joi, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila, acesta declarand ca tema convorbirii a fost rectificarea bugetara ce urmeaza a fi facuta.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti ca, in urma discutiilor avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a ajuns la concluzia ca...

- Ministerul Finanțelor a trimis o adresa in care afirma despre repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, ca sumele propuse pentru trimestrul IV 2019 nu acopera plata integrala a salariilor și ca obligația ordonatorilor de credite este sa „dispuna masurile necesare” in vederea incadrarii…