- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Un fost responsabil comunist vietnamez, solicitant de azil si rapit la Berlin in iulie anul trecut, va fi judecat la Hanoi in ianuarie pentru coruptie, au anuntat miercuri autoritatile vietnameze, care au mediatizat pe larg cazul ce ar putea costa viata acestui "aparatcic" dispretuit al regimului…

- Catalin Ciolpan, șoferul de TIR supranumit „monstrul din Husi", a fost condamnat de magistratii germani la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea Carolinei Gruber, o tanara in varsta de 27 de ani.

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Un student din Iași, care și-a injunghiat mortal doi colegi și a dat foc unei camere de camin in 2015, și-a primit sentința data de judecatorii de la Tribunalul Iași. Aceștia au decis ca tanarul sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. Decizia nu este inca definitiva șși poate fi atacata la…

- Aurelian Giosan va face inchisoare pe viața, in urma deciziei de joi a magistratilor Tribunalului Iasi. El este acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infracțiuni comise sub forma calificata, și distrugere.

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Soferul de taxi cu care Stela Popescu obișnuia sa mearga a facut declarații despre ultima oara cand a vazut-o pe aceasta in viața. Stela Popescu a fost prezenta marți, cu doua zile inainte de a murit, la o gala mondena, unde a ului pe toți cei prezenți cu comportamentul sau, total atipic fața de cum…

- Supranumit „Macelarul din Bosnia", fostul lider militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladici, a fost condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. ...

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au admis azi cererea de transfer intr un penitenciar pe teritoriul Romaniei a unui imigrant roman din Italia, condamnat initial la inchisoare pe viata, pentru crima. Azi, instanta a recunoscut sentinta penala nr.790 2012 pronuntata la data de 04.11.2012 de Judecatorul…

- Politistii de frontiera de la punctul de trecere a frontierei Vama-Veche au depistat si predat autoritatilor un barbat care era urmarit general, avand de executat o pedeapsa privativa de libertate de patru ani.

- Tribunalul Galati l-a condamnat la 8 ani de inchisoare pe fostul prefect de Galati, Emanoil Bocaneanu, acuzat de procurorii anticoruptie de trafic de influenta, instigare la folosirea, in orice mod, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si abuz…

- In urma cu 70 de ani, pe data de 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la inchisoare pe viața de catre Tribunalul Militar in ceea ce presa comunista a vremii a numit “Procesul tradarii naționale”. Sentința finala il condamna la fostul lider PNȚ la “9 pedepse insumand 104 de inchisoare plus de…

- Justiția germana l-a condamnat joi la un an și jumatate de inchisoare cu suspendare și la o amenda de 40.000 de euro pe un agent elvețian care a recunoscut ca a spionat fiscul german pentru serviciul de informații elvețian, relateaza AFP, DPA și Reuters. Daniel Moser (54 de ani) a facut…

- Emil Constantin Minea, in varsta de 40 de ani, din comuna doljeana Cotofenii din Dos, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii pentru dare de mita. Barbatul a incercat sa il mituiasca pe seful de post din localitate pentru a scapa de un dosar…

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 4 l-au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu - Piedone la un an închisoare pentru savârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, însa instanța a amânat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Sasciori, dat in urmarire, a fost identificat de politistii Postului de Politie Oraștioara de Sus, pe raza localitații, in data de 23.10.2017. Politistii au stabilit ca respectivul era urmarit national din data de 24.08.2017, in baza mandatului de executare…