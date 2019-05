Video | Umor românesc: Un bărbat a ieșit la pescuit în mijlocul bulevardului în timpul inundațiilor din București Un bucureștean a facut haz de inundațiile care s-au produs vineri seara in Capitala și și-a scos in mijlocul bulevardului scaunul de pescuit și undița. Imaginile postate pe rețelele de socializare cu barbatul care sta pe scaun cu o umbrela de soare in spate și undița in mana, au devenit virale. Mașinile care treceau pe bulevardul inundat l-au claxonat și s-au amuzat de gestul sau, in timp ce internauții s-au intrecut in postarea de comentarii haioase. Cineva i-a recomandat sa renunte la acest obicei, in mijlocul strazii, pentru ca risca amenda pentru... braconaj! In timp ce alt cineva a scris… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna care s-a abatut peste Bucuresti, vineri dupa amiaza, a lasat in urma zeci de strazi inundate si circulatia paralizata. Un barbat a facut haz de necaz si s-a apucat de pescuit, in mijlocul bulevardului.

- Echipa de volei CSM București a ramas fara antrenor. Turcul Ferhat Akbas a plecat dupa doi ani și jumatate de la echpa patronata de Primaria Capitalei. Tehnicianul care a adus primul și singurul titlu din istoria CSM București, anul trecut, turcul Ferhat Akbas a plecat din Romania. Dupa doi ani și jumatate…

- Fetei i s-a facut rau ieri dupa iesirea de la cursuri si a fost transferata de urgenta la Institutul Matei Bals din Capitala. Adolescenta a venit de la scoala, i s-a facut rau, parintii au dus-o la spitalul de copii din Pitesti, iar medicii au decis transferul la Bucuresti. Medicii urmeaza sa afle daca…

- Acuwether anunta TORNADA in Bucuresti. Trei zile in care vom avea parte de un val de aer polar. Cel mai cunoscut site american specializat in prognoze meteorologice, accuweather.com, prognozeaza ca in urmatoarele trei zile Romania va fi lovita de un val de aer polar. Potrivit acestora, este posibil…

- Inainte de sarbatorile de paști este alerta alimentara pentru inspectorii ANPC asta dupa ce au fost verificate piețele și depozitele de unde se alimenteaza comercianții cu pește, susține Romania TV. Inspectorii au aplicat și amenzi in valoare toatala de peste 700.000 de lei. Tone de pește…

- Mașinile electrice sunt o atracție pentru români, chiar daca prețul lor este mare. Razvan Barbu este șofer pe o astfel de mașina și merge zilnic prin traficul din Bucureșți. Este încântat de faptul ca o poate încarca gratis, însa a vorbit și despre limitarile care apar.…

- Tramvaiul 47 deraiat marți in zona Parcului Carol din Capitala a ramas fara roata dupa ce i-a sarit o piulița, arata o informare interna a STB obținuta de Libertatea. Potrivit aceluiași document, tramvaiul, care face parte din seria de tramvaie tatra ajunse in Romania in anii ’70, trecuse printr-o reparație…

- Irina Begu a fost surprinsa de SpyNews, acum cateva zile, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat misterios, altul decat iubitul oficial! Cei doi au ales sa se relaxeze intr-o cafenea de fite. Pentru mai bine de o ora, jucatoarea de tenis si barbatul respectiv au stat de vorba, iar…