Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim a inceput partida lui Mainz cu Augsburg pe banca de rezerve. Și așa o și putea termina, daca antrenorul nu avea inspirația sa-l introduca in minutul 86. Oaspeții au deschis scorul in minutul 82, așa ca Sandro Schwarz a fost nevoit sa forțeze. A scos un inchizator, pe Baku, și l-a trimis…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o cu scorul de 3-1 pe Dunav Ruse, duminica, pe teren propriu, in etapa a saptea a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a inscris in min. 51 si 53 si a dat pasa decisiva si la primul gol…

- AC Milan a caștigat derby-ul din Serie A cu AS Roma, scor 2-1, insa dupa un meci nebun. Reușitele lui Higuain și N'Zonzi fusesera validate, dar asistentul video a intors deciziile centralului Guida. Cutrone a adus victoria in prelungiri: "Invaț de la Higuain, dar nu-mi place sa fiu rezerva". Spectacol…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad in meciul terminat la egalitate, 1-1, in deplasare cu bosniacii de la Zrinjski Mostar, joi, in mansa secunda a turului al treilea...

- Astazi s-au disputat primele manșe din turul III preliminar al Europa League. Pe langa FCSB, CFR Cluj și U Craiova, Romania a mai avut cațiva reprezentanți care au ieșit in evidența. Cosmin Moți (33 de ani) a marcat unicul gol in victoria lui Ludogoreț (Bulgaria) in fața bosniacilor de la Zrinjski.…

- Claudiu Keseru a prefatat posibilul duel cu CFR Cluj din turul III preliminar al Ligii Campionilor. Atacantul roman de la Ludogoret spune ca echipa sa are ca obiectiv calificarea in grupe, iar CFR nu reprezinta o necunoscuta pentru ei, informeaza mediafax. "Daca ambele vom trece de adversarele…

- Andrei Ivan (21 de ani) a debutat intr-un meci oficial pentru Rapid Viena in victoria din primul tur al Cupei Austriei, vs Kufstein, echipa din liga a treia, scor 5-0. Atacantul roman a marcat doua goluri. A deschis scorul in minutul 5 cu un șut cu latul din interiorul careului la colțul lung și a stabilit…

- Claudiu Keseru a marcat in minutul 30 si a iesit de pe teren in minutul 65, cand a fost inlocuit cu Swicerczok. Cosmin Moti fost titluar si a jucat tot meciul, iar Dragos Grigore n-a fost retinut in lot. In sezonul trecut, Keseru a marcat de 28 de ori in toate competitiile pentru Ludogoret,…