VIDEO Israel: un parfum de "fascism" în campania electorală Un nou videoclip de campanie care arata un ministru îmbracat elegant și care se parfumeaza cu o aroma de "fascism" face furori pe rețelele sociale din Israel, ultimul episod al bataliei videoclipurilor la care recurg candidații la alegerile parlamentare, scrie AFP.



Publicitatea politica la televizor nu este permisa decât doua saptamâni înaintea scrutinului din 9 aprilie, iar partidele folosesc masiv la rețelele sociale.



În spiritul unei campanii care nu recurge la foarte multe subtilitați, videoclipul ministrului Justiției, Ayelet Shaked, și-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

