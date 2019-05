Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca viața l-a invațat sa nu aiba incredere ”in cei cu mustața, care spun ca te iubesc”. El susține ca Viorica Dancila va avea soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar in curand ”parca o vad pe Viorica Dancila la ușa Pro Romania”.Citește și: Sondaj…

- Elena Udrea a scris pe Facebook ca a constatat, analizand situatia lui Liviu Dragnea, ca femeile nu sunt mai loiale si mai devotate decat barbatii, adaugand ca nu ar fi mirata daca si premierul Viorica Dancila s-ar inscrie in partidul Pro Romania, al lui Victor Ponta. „Situatia lui Dragnea din zilele…

- Elena Udrea nu exclude ca Viorica Dancila sa se inscrie in partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului crede ca odata cu femeile susținute de Liviu Dragnea in funcții publice „a cazut si povestea ca femeile ar fi mai loiale si mai devotate decat…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…

- Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) solicita presedintelui Klaus Iohannis sa propuna dezbaterea in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) subiectul infiintarii Fondului National de Dezvoltare si Investitii, a declarat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului.…

- Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) solicita presedintelui Klaus Iohannis sa propuna dezbaterea in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) subiectul infiintarii Fondului National de Dezvoltare si Investitii, intrucat acesta ar urma sa contina companii de importanta…

- Fostul premier și președinte al Pro Romania, Victor Ponta da de pamant cu Dragnea, Dancila, Valcov și Teodorovici pe care ii acuza ca, de frica semnalelor din Europa, dau inapoi cu cele mai recente masuri din economie și justiție. ”Trebuie sa stam cu bata pe ei” e concluzia lui Victor...

- Presedintele Organizatiei Judetene Iasi a PNL, deputatul Costel Alexe, a declarat sâmbata ca, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, "Moldova este cea mai periculoasa zona din Uniunea Europeana", transmite Agerpres. Liderul PNL Iasi a afirmat, într-o conferinta…