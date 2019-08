Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuat. Interval de valabilitate: 14 august, ora 15 – 15 august, ora 10. Zone afectate: Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, zona de munte. In intervalul menționat, instabilitatea atmosferica…

- De miercuri de la ora 15.00, pana joi la ora 10.00, va fi cod galben de furtuni in Maramures, Transilvania, nordul Moldovei, sudul Banatului, vestul si sudul Olteniei, dar si in zona de munte. "In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in vestul si nord-vestul tarii,…

- Atentionare meteo pentru intervalul 14 august, ora 15 – 15 august, ora 10, valabila pentru Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, zona de munte. In intervalul menționat, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in vestul și nord-vestul țarii, apoi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, de la ora 21.00, pana maine, la ora 12.00, și vizeaza 22 de județe, inclusiv Caraș-Severin și Hunedoara. „In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, de la ora 21.00, pana maine, la ora 12.00, și vizeaza 22 de județe, inclusiv Caraș-Severin și Hunedoara. „In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul…

- Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil in perioada 30 – 31 mai, in intervalul orar 12 – 03. In mare parte a țarii se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii și averse torențiale. Potrivit meteoromania.ro, in intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate…

- Astfel, potrivit meteorologilor, începând de miercuri, ora 13:00, pâna joi, la ora 6:00, 29 de judete se vor afla sub atenționare cod galben. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata în Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, vestul si nordul Olteniei si al…

- Meteorologii au lansat, astazi, o atenționare cod galben de precipitații valabil pentru mai multe județe, inclusiv pentru vestul țarii. Aceștia au anunțat ”cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica accentuata; In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureș, nordul…