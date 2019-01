Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat graficele cu salariile angajaților de la stat care vor crește de la 1 ianuarie conform Legii salarizarii. Potrivit ministrului, de la la 1 ianuarie 2019 se va crește cu 25% din diferența intre ce este acum in plata și grila din 2022, scrie Mediafax.Potrivit…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca salariile politistilor si militarilor vor creste de la 1 ianuarie 2019. Vasilescu a explicat cum vor creste, in functie de grad si sporuri. Maior. Salariul creste cu 845 lei, urmand sa ajunga la 5.019 lei. La aceasta suma se adauga sporurile si norma…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca, incepand de anul viitor si pana in 2022, salariile bugetarilor vor creste, in fiecare an, cu 25% din diferenta dintre salariul pe care urmeaza sa il aiba in 2022 si cel din prezent.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca salariile politistilor si militarilor vor creste de la 1 ianuarie 2019, informeaza Observator.tvMinistrul a explicat cum vor creste salariile militarilor si politistilor din Romania, de la inceputul anului, in functie de grad si sporuri.Salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca salariile politistilor si militarilor vor creste de la 1 ianuarie 2019. Vasilescu a explicat cum vor creste salariile militarilor si politistilor din Romania, de la inceputul anului, in functie de grad si sporuri. Salariile militarilor din MApN, din…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca salariile politistilor si militarilor vor creste de la 1 ianuarie 2019. Vasilescu a explicat cum vor creste salariile militarilor si politistilor din Romania, de la inceputul anului, in functie de grad si sporuri. Salariile militarilor din MApN, din…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca, incepand de anul viitor si pana in 2022, salariile bugetarilor vor creste, in fiecare an, cu 25% din diferenta dintre salariul pe care urmeaza sa il aiba in 2022 si cel din prezent. Totodata, Vasilescu a anuntat ca se va face o…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, duminica seara, cum vor crește salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2019. Ministrul a prezentant mai multe grafice, iar cea mai mare creștere o vor avea profesorii universitari, de peste 600 de lei.„Medicii și asistentele nu vor avea niciun…