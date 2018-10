Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul este de acord sa aboleasca pedeapsa cu moartea", a declarat pentru AFP ministrul malaezian al comunicatiilor, Gobind Singh Deo. "Sper ca legea va fi in curand amendata", a adaugat el. Pedeapsa capitala prin spanzurare este in prezent prevazuta de legea malaeziana pentru o serie de…

- Guvernul din Malaysia a decis abolirea pedepsei cu moartea și va opri executarea tuturor pedepselor capitale, o decizie laudata de organizațiile internaționale ale drepturilor omului, dar și de diplomații straini, relateaza Al Jazeera. Printre cei care vor beneficia de aceasta decizie se numara și Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte pentru trafic de droguri.

- Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte pentru trafic de droguri, ar putea scapa de pedeapsa capitala. Guvernul din Malaezia a decis abolirea pedepsei cu moartea, iar legea va fi discutata luni in Parlament. In aceste condiții, executarea tuturor pedepselor cu moartea va fi oprita, cel mai…

- Parinții lui Ionuț Gologan, romanul care a fost condamnat la moarte in Malaezia pentru trafic de droguri, au primit o veste extraordinara de peste hotare. Presa internaționala relateaza ca oficialii din guvernul malaysian au decis sa aboleasca pedeapsa capitala. Anunțul surprinzator a fost facut in…

- Guvernul malaezian a decis sa aboleasca pedeapsa capitala, a anuntat joi ministrul malaezian al comunicatiilor, Gobind Singh Deo, o reforma salutata imediat de organizatiile din domeniul apararii drepturilor omului, informeaza AFP preluata de Agerpres. 'Guvernul este de acord cu abolirea pedepsei…

- Guvernul din Malaysia a decis sa anuleze pedeapsa cu moartea. Proiectul de lege va fi prezentat in urmatoarea ședința a Parlamentului, care va incepe la 15 octombrie, a declarat Datuk Liew Vui...

- Colegul de celula al lui Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaezia, a fost gasit decedat in spatele gratiilor. Romanul a trecut prin momente grele, dupa ce și-a vazut colegul fara suflare. In varsta de 24 de ani, Marippan Manivannan a decedat din cauza faptului ca nu a primit ingrijiri…