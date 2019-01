Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a Pensiilor aduce un beneficiu important pentru romanii cu pensii mici, atat din sistemul public, cat și din cel militar. Toți pensionarii cu venituri mai mici de 600 lei vor primi o indemnizație sociala. Vești bune pentru toți romanii cu pensii mai mici de 600 lei. Noua Lege a Pensiilor prevede…

- Vești bune pentru toți romanii cu pensii mai mici de 600 lei. Noua Lege a Pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari sa beneficieze de o indemnizație sociala. Din 2019, pensia minima va crește cu 10 procente, ajungand, de la 640 lei, la 704 lei.Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Vești bune pentru toți romanii cu pensii mai mici de 600 lei. Noua Lege a Pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari sa beneficieze de o indemnizație sociala. Din 2019, pensia minima va crește cu 10 procente, ajungand, de la 640 lei, la 704 lei. Potrivit Ordonantei de urgenta a…

- Comisia Europeana a publicat si scrisoarea trimisa la data de 17 octombrie de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, continand actiunile care vor fi realizate de Romania ca raspuns la recomandarea Consiliului din 18 iunie 2018. Pentru a asigura un deficit pe cash de 2,58% din PIB in 2019…