- Keane, una dintre cele mai iubite trupe britanice, anunța lansarea primului material discografic dupa succesul inregistrat cu albumul „Strangeland” (2012), „Cause & Effect”, disponibil deja pentru pre-comanda. In completarea acestei vești, Kean lanseaza și o noua piesa, „The Way I Feel”, o reala mostra…

- Piesa „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost realizat de Andi Singer (regie & DoP), iar producția a fost... View…

- Dupa succesul single-ului de debut, “Parinții”, piesa difuzata la posturile de radio din Republica Moldova, Nicole Teodor, tanara interpreta din localitatea Corjova, r-nul Criuleni, scoate la lumina o alta piesa, “Gand de Dor”, o balada frumoasa de dragoste in stil pop – rock, versurile și muzica aparținandu-i…

- Dupa cum și-a obișnuit deja fanii, Madonna lanseaza piesa dupa piesa și surprinde cu cele mai neașteptate colaborari. De data acesta, artista-fenomen ne ofera un cadou muzical ce il are in prim-plan pe rapperul Swae Lee, alaturi de care a pregatit lansarea piesei „Crave”. „Crave” este cel de-al treilea…

- Offset a facut public clipul piesei „Clout”, in care apare alaturi de iubita lui, Cardi B. Piesa este extrasa de pe albumul lui Offset – Father of 4. Videoclipul este regizat de catre Daniel Russell si include secvente cu artistul cantand la pian, printre altele. Piesa „Clout” a fost extrasa de pe albumul…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…

- Nicoleta Nuca revine cu single-ul „Tacerea” in colaborare cu Vescan, cu un puternic mesaj de dragoste, alaturi de un videoclip plin de emoție și mișcari de dans contemporan. Piesa „Tacerea” a fost compusa de Dorian Oswin și Anastasia Sandu, versurile sunt semnate de Vescan, Anastasia Sandu și Dorian…

- Delia iși bucura fanii cu un single nou, o piesa de dragoste emoționanta, intensa, cu un videoclip puternic și sensibil in același timp. Piesa vorbește despre iubire in formele ei cele mai diverse, despre felul in care sentimentele pot trasforma relația in una toxica, nociva, facand loc durerii și sentimentelor…