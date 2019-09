Adrian Boțoc, unul dintre foștii concurenți din sezonul 5, și-a primit sentința definitiva, dupa ce, initial, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare in procesul de purtare abuziva.

Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj au fost ințelegatori cu Adrian Boțoc, care a fost condamnat pe fond la un an cu suspendare și au dispus amanarea aplicarii unei noi pedepse de 8 luni. Astfel ca dupa termenul de supraveghere de 2 ani, in care trebuie sa fie cuminte, este ca și cum pedeapsa nu ar fi existat și nu apare in cazier.

Fostul concurent la "Insula Iubirii" mai este obligat…