- Toate drumurile din judetul Suceava sunt deschise traficului, dar se circula in conditii de iarna, a informat duminica purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Totodata, prefectul...

- Vremea a fost apropiata pentru normalul termic din aceasta perioada. Cerul a fost noros. In partea a doua a zilei și in cursul nopții, pe arii extinse au cazut precipitații sub forma de ploaie care au avut și caracter de aversa. In cursul serii și al nopții, izolat ploile s-au transformat in lapovița…

- UPDATE ora 8:00 – Circulatia rutiera pe DN 28A Targu Frumos – Pascani se desfasoara in conditii de iarna. La ora 7:00, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza ninsorii abundente pe DN 28A in judetul Iasi, pe segmentul de drum Targu Furmos – Pascani, potrivit CNADNR.RO. Incepand cu ora 06.00…

- Pe toate tronsoanele de drumuri judetene si nationale din judetul Tulcea se circula vineri dimineata in conditii de iarna, dupa ce in ultimele ore a continuat sa ninga slab. Potrivit site-ului Consiliului Judetean (CJ), pe drumurile judetene se actioneaza cu 22 de utilaje pentru largirea benzilor de…

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Toate drumurile din judetul Giurgiu au fost redeschise circulatiei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "In judetul Giurgiu toate drumurile sunt deschise circulatiei si se circula in conditii de iarna", informeaza sursa citata. Judetul…

- In contextul avertizarilor de cod portocaliu de ninsori, viscol și ger, intensificari ale vantului și viscol, emise de meterorologi, sub incidența caruia se afla și județul Argeș, cea mai afectata este, in continuare, zona ...

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. Potrivit CFR Calatori, in zona…

- Pe toate sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale din judetul Maramures se circula in conditii de iarna, pentru combaterea poleiului intervenindu-se cu peste 5 tone de material antiderapant, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean Maramures, Amalia…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 26 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Dupa viscolul de ieri, în județul Constanța se circula în condiții de iarna! Dupa zapada cazuta, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o atenționare cod galben de frig, care vizeaza toata țara și care a intrat în vigoare în aceasta…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna in aproape toata tara, insa precipitatiile sunt slabe pe majoritatea arterelor nationale. Pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea ninge, s-a depus strat de zapada, dar se actioneaza cu utilaje,…

- Circulatia pe drumurile din Harghita se face in conditii de iarna, pe unele sectoare viscolind usor, soferii fiind atentionati de catre autoritati ca exista posibilitatea restrictionarii traficului, daca vremea se va inrautati. Circulatia se face in conditii de iarna pe toate drumurile…

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale si judetene din Botosani se desfasoara sambata in conditii de iarna, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele 12 ore. Directorul Sectiei Drumuri Nationale Botosani, Viorel Zacretchi, a declarat, pentru AGERPRES, ca utilajele de deszapezire au actionat…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, vineri, in conditii de iarna, iar pentru asigurarea unui trafic in conditii de siguranta s-a intervenit cu 90 de tone de material antiderapant.Cea mai...

- Varianta Zorilor - Manaștur a fost acoperita de zapada cazuta în noaptea de sâmbata spre duminica. Pe majoritatea drumurilor din Cluj-Napoca și județul Cluj se circula greu. Recomendarea pentru șoferi este sa adapteze viteza la condițiile de drum…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe soselele din judetul Suceava, doua accidente producandu-se duminica dimineata. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite,…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Aproape 140 de tone de material antiderapant au imprastiat drumarii din Iasi pe drumurile din judet, acestia lucrand de mai bine de 24 de ore pentru a indeparta zapada de pe sosele. Circulatia se desfasoara cu dificultate, joi, in conditii de iarna, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproape 140 de tone de material antiderapant au imprastiat drumarii din Iasi pe drumurile din judet, acestia lucrand de mai bine de 24 de ore pentru a indeparta zapada de pe sosele. Circulatia se desfasoara cu dificultate, joi, in conditii de iarna, transmite corespondentul MEDIAFAX. „Pe…

- Circulatia pe drumurile din judetul Vaslui se face in conditii de iarna, nefiind artere nationale sau judetene blocate din cauza zapezii, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. Localitatile Gara Banca, Gura Idrici, Zorleni, 30 Decembrie si Popeni au ramas fara energie…

- Drumurile care traverseaza zonele de creasta stratul de zapada framantata ajunge la 3-4 centimetri, pe celelalte artere de circulatie acesta fiind mai mic. Drumarii au actionat cu 36 de utilaje de deszapezire cu lama si solnita si au imprastiat peste 550 de tone de sare. Doua tiruri…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, joi dimineata, in urma ninsorilor care au cazut pe tot parcursul noptii, drumarii actionand pentru curatarea carosabilului. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a declarat ca…

- Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Traficul rutier se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de iarna pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C, in judetul Gorj. In zona ninge, iar drumul este acoperit de zapada de 1-2 centimetri.

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, luni dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in ultimele 24 de ore carosabilul a fost acoperit de zapada. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, Amalia Ignatencu, a declarat pentru AGERPRES ca autoritatile actioneaza…

- Atât la Constanța, cât și în județ, iarna este, din nou, la ea acasa. Echipele de la Direcția Regionala De Drumuri și Poduri Constanța acționeaza pe drumurile naționale și pe autotrazi, pentru ca traficul rutier sa se desfașoare cu mai puțina dificultate. Revenim…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul acestei dimineți, pe raza judetului Cluj nu existau drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna. In…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, in urma ninsorilor abundente care au inceput sa cada joi dimineata, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Sanatatii, reactie dupa cele 16 DECESE: 'Nu avem EPIDEMIE de gripa in Romania.Sunt FOCARE…

- In cursul diminetii zilei de marti, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna.

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost temporar noros, iar in cursul zilei, pe arii extinse, au cazut precipitații sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 6/mp, la Suciu de Sus. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor nationale si a autostrazilor din Romania are loc in conditii de iarna, drumarii actionand in ultimele ore, la nivel national, cu 773 de autoutilaje, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta. De asemenea, acestia au raspandit…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. ‘In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze…

- Directiile Regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt mobilizate si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice. SDN Calarasi a actionat cu 21 autoutilaje si s-au…

- Circulatia a fost reluata pe toate drumurile nationale, insa pe anumite tronsoane se circula in continuare in conditii de iarna, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Conform unui comunicat al MAI, vineri dimineata, la sediul ministerului a avut loc…

- Circulatia pe drumurile din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramureș și Salaj se desfasoara, vineri dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in cursul noptii au cazut cantitati consistente de zapada.

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA.

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, mentionand totodata ca nu au fost raportate blocaje pe sosele din cauza zapezii si a viscolului. Autoritatile au ridicat restrictia impusa, in noaptea…

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia.

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de marti, 16 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal, in conditii specifice de iarna.

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna dupa ce, in ultimele 12 ore, drumurile au fost acoperite de zapada. Prefectul judetului Tulcea, Lucian Furdui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca utilajele societatilor de deszapezire au actionat in noaptea de luni spre marti pe…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat in dimineata zilei de sambata, 13 ianuarie, ca pe A2 si A4 se circula in conditii de iarna. De asemenea, mai multe porturi sunt inchise din cauza vantului puternic.