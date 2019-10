Val de viroze la început de sezon rece Arad. Sezonul virozelor a inceput cu un val de imbolnaviri inregistrate de medicii aradeni, situatie care se observa cel mai bine in scoli si gradinite, unde sute de copii lipsesc in aceasta perioada. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad confirma ca la debutul sezonului rece, numarul imbolnavirilor este cu 50% mai mare fata de anul trecut. Astfel, daca in prima saptamana a lunii octombrie (prima pentru care s-au facut statistici) au fost inregistrate 1.153 de cazuri de viroze, majoritatea la copii cu varste de pana la 14 ani, in aceeasi perioada a anului trecut erau inregistrate… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei cazuri de gripa au fost, deja, inregistrate, in saptamana 30 septembrie – 6 octombrie 2019, la Brasov. Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, este vorba despre trei copii cu varste intre 5 si 14 ani, care au primit medicatie acasa, nefiind internati. Campania…

- Medicii epidemiologi din Buzau au anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat peste 1.300 de cazuri de infectii respiratorii in ultima saptamana, de opt ori mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, potrivit medicului epidemiolog Carmen Scantei din cadrul Directiei de Sanatate Publica…

- Medicii epidemiologi din Buzau au anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat peste 1.300 de cazuri de infectii respiratorii in ultima saptamana, de opt ori mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, potrivit medicului epidemiolog Carmen Scantei din cadrul Directiei de Sanatate Publica…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș dau startul unei campanii de vaccinare suplimentara impotriva rujeolei in cel mai vestic județ al țarii, campanie care va avea loc in perioada 14-18 octombrie 2019. Aceasta se adreseaza copiilor, conform calendarului național de vaccinare,…

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- 67 de infractiuni de viol au fost inregistrate in prima jumatate a anului 2019 in Bucuresti, precizeaza Politia Capitalei, pentru MEDIAFAX. Potrivit aceleiasi surse, la nivelul Capitalei au fost inregistrate in aceeasi perioada si 14 infractiuni de omor. In primele 6 luni ale anului 2019, in Bucuresti…

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.