Stiri pe aceeasi tema

- Serialul HBO a transformat Cernobilul intr-o “experienta turistica rapida de tip fast-food”. Explozie de turiști, care iși fac selfie, fura obiecte abandonate și cauta mutanți Succesul mondial al mini-serialului "Chernobyl" a adus o noua generatie de turisti in locurile unde a…

- Serialul HBO a transformat Cernobilul intr-o “experienta turistica rapida de tip fast-food”. Explozie de turiști, care iși fac selfie, fura obiecte abandonate și cauta mutanți Succesul mondial al mini-serialului "Chernobyl" a adus o noua generatie de turisti in locurile unde a…

- Popularitatea de care se bucura miniserialul HBO „Cernobil” a dus la cresterea vanzarilor de pastile de iod in Norvegia. Potrivit presei locale, rememorarea tragediei din 1986 i-a facut pe norvegieni sa isi ia masuri de precautie, in caz ca un astfel de accident ar avea loc in zilele noastre, relateaza Digi24.…

- Productia HBO &"Cernobîl“ a devenit cel mai popular serial din istorie, iar odata cu acest lucru, turismul în zona dezastrului nuclear din Ucraina a crescut cu pâna la 40%, scrie Daily Mail.

- Creatorul apreciatului serial produs de HBO „Chernobyl” a vorbit despre proliferarea selfie-urilor indecente si inadecvate publicate de turistii care viziteaza zona din Ucraina in care a avut loc dezastrul nuclear, relateaza miercuri The Guardian, citat de Agerpres. Din luna mai, cand a inceput difuzarea…

- Dupa ce Game of Thrones s-a incheiat, HBO a reușit sa dea lovitura cu un nou serial, care a depașit toate așteptarile. E vorba de mini-seria Chernobyl, care are cinci episoade, și care descrie cel mai mare dezastru nuclear din istoria lumii – explozia unui reactor de la centrala nucleara din Ucraina.

- Unul dintre oamenii care au murit in explozia de la Chernobyl, deși nu apare ca personaj in miniseria HBO, dar care este menționat in final, alaturi de o fotografie a sa, și pentru un motiv foarte bun – a fost prima victima a tragediei, este cercetatorul Valeri Kodemciuk, scrie Digi24.ro Inginerul mecanic…