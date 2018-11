Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Guvernul a decis: SALARIUL MINIM majorat si diferentiat in functie de studii si vechime Guvernul a modificat, vineri, prin Ordonanta de Urgenta, Codul Muncii, vizand introducerea salariului minim garantat in plata, diferentiat in functie de studii si vechimea in munca. Cuantumul salariului…

- Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta de urgenta ce modifica o serie de prevederi din Codul Muncii, in sensul in care se va putea stabili salariul minim brut diferentiat pe categorii de angajati, iar femeile pot opta pentru continuarea activitatii pana ...

- Guvernul a adoptat, în cadrul ședinței de vineri, proiectul prin care se modificas nivelul salariului minim pe economie, în funcție de studii.Totuși, pentru a intra vigoare salariul minim diferențiat și pentru stabilirea sumelor este nevoie de o noua Hotarâre de…

- Guvernul a aprobat, vineri, o Ordonanta de Urgenta care modifica o serie de acte normative, printre care Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 si Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. "Una dintre modificarile aduse Codului Muncii vizeaza crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de urgența prin care modifica Codul Muncii și introduce definiția de salariu minim diferențiat. OUG nu conține sume. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, in baza acestei ordonanțe se va da o Hotarare de guvern in care sa fie menționate sumele. „Guvernul a aprobat…

- Salariul minim brut va fi diferențiat, iar romanii cu studii superioare și cu vechime mare vor primi mai mulți bani. Guvernul vrea sa modifice Codul Muncii, prin Ordonanța de Urgența, pentru a permite mai intai diferențierea salariilor in funcție de vechime și studii. Ulterior va emite o Hotarare de…

- „La urmatoarea sedinta de Guvern, saptamana viitoare, vom avea o Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului Muncii. In Codul Muncii se vorbeste de salariul minim, dar nu de salariul minim diferentiat in functie de studii. Primul pas este modificarea Codului Muncii. Dupa ce se modifica, vom veni cu…

- „La urmatoarea sedinta de Guvern, saptamâna viitoare, vom avea o Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului Muncii. În Codul Muncii se vorbeste de salariul minim, dar nu de salariul minim diferentiat în functie de studii. Primul pas este modificarea Codului Muncii. Dupa…