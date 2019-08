USR, acțiune în instanță împotriva hotărârilor de legalizare a companiilor municipale USR o acuza pe Gabriela Firea ca s-a folosit de noile prevederi din Codul Administrativ pentru a incerca "ștergerea ilegalitaților inițiale". "USR București a depus astazi (miercuri-n.red.) acțiunea in instanța pentru anularea hotararilor prin care Gabriela Firea incearca legalizarea retroactiva a companiilor municipale. Primarul Capitalei a profitat de noile prevederi ale Codului Administrativ și de susținerea consilierilor PSD, ALDE și PMP pentru a incerca ștergerea ilegalitaților inițiale. Astfel, majoritatea din CGMB a votat hotararile de confirmare a inființarii companiilor municipale",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

