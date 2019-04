Usain Bolt a intrecut un taxi Fostul sprinter jamaican, detinatorul recordurilor mondiale la 100 m si 200 m, a castigat lejer o cursa impotriva unui mototaxi. Inedita intrecere a avut loc pe distanta de 50 de metri, in capitala statului Peru, Lima, cu ocazia unui turneu comercial pe care Bolt il parcurge in America de Sud. “Trebuia sa plece cu zece […] Usain Bolt a intrecut un taxi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

