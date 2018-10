Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Michael, care s-a intensificat ajungand la categoria a patra (din cinci), se apropie de statul american Florida, jumatate de milion de locuitori din regiunile de coasta fiind indemnati sa se refugieze in zonele mai inalte inainte de impactul furtunii care, potrivit prognozelor, este insotita…

- Autoritațile din Statele Unite au incadrat miercuri uraganul Michael la categoria trei, avand in vedere creșterea intensitații vanturilor, fiind așteptat sa loveasca nord-vestul statului Florida in cursul zilei de miercuri, relateaza CNN. Intensitatea vantului poate ajunge și la peste 155…

- Furtuna tropicala Michael ar urma sa se transforme luni in uragan si va lovi nord-vestul statului american Florida, la jumatatea saptamanii, fenomenul fiind insotit de vant ce va sufla cu pana la 160 de kilometri la ora, conform prognozelor Centrului National pentru Uragane (NHC) din SUA, citate de…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat, joi, in cadrul Consiliului de Securitate ONU, ca daca regimul de la Phenian se va indeparta de calea diplomației și a denuclearizarii se va confrunta cu „izolare continua și presiune”, relateaza Reuters.„Sancțiunile impuse de Consiliul…

- Doi baschetbalisti de culoare, jucatori ai clubului Cuza Sport, au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din centrul Brailei, transmite Mediafax. Amandoi au ajuns la spital si au fost operati. Una dintre victime este in stare grava. Potrivit News.

- Zece persoane, între care și copii, au fost împușcate duminica seara într-un ansamblu rezidențial din San Bernadino, statul California, a anunțat poliția, precizând ca trei persoane se afla în stare critica, relateaza Reuters."Am primit un apel în jurul…

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, a declarat joi ca Washingtonul este pregatit sa impuna mai multe sanctiuni asupra Turciei daca pastorul american Andrew Brunson nu va fi eliberat, relateaza site-ul agentiei Reuters.