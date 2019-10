Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care afirma ca ar fi fost o victima a lui Gheorghe Dinca și a facut noi dezvaluiri in direct la Romania TV, a fost recent amenințata. Fata și-a ascuns inițial identitatea sub numele de Larisa, dar a decis sa se expuna public cu o fotografie și cu numele de Ramona. Tanara, care se…

- Douazeci de membri ai unui clan de romi proveniți din Romania și care iși exploatau copiii, pe care ii trimiteau sa fure in metroul parizian, au fost condamnați vineri la pedepse cu inchisoarea intre 4 și 8 ani, au declarat marți surse judiciare, informeaza AFP, citata de Agerpres. Barbații și femeile,…

- Mama lui Dany Vicol, tanarul care a murit in accidentul provocat de Mario Iorgulescu, spera ca fiul sefului LPF sa plateasca pentru ceea ce a facut. "Nu vreau nimic decat sa se faca dreptate, atat. Copilul meu n-a fost vinovat. Copilul meu avea 40 la ora. Copilul meu n-a facut nimic. Nu era…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat la Romania TV ca pentru el a fost clar de la inceput ca acest Dinca nu este doar un criminal, fiind si un distribuitor de fete in retelele internationale."Va aduc aminte o postare din 10 august cand spuneam ca este un dosar greu cu ramificatii interne…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, scrie pe Facebook ca are date despre traficul de tinere și cum sunt acestea ascunse in Italia, menționand cazul unei fete dusa din Romania și preluata in Bolzano la doar doua zile de la dispariția Alexandrei.Redam postarea lui Alexandru Cumpanașu:…

- In perioada 16.09-20.09.2019 Centrul de Excelența NATO pentru Operații de Stabilitate din Vicenza, Italia organizeaza cursul “Train the Stability Policing Trainers”(Antrenarea Ofițerilor pregatiți in domeniul Poliției de Stabilitate). In calitate de națiune sponsor la Centrul din Vicenza, Romania, prin…

- Cazul unei fete din Republica Moldova, ajunsa in vila unui pensionar din Roma printr-o agentie de plasare a fortei de munca si care, prin intermediul unor romani, a anuntat Serviciul 112 ca este in pericol, e graitor in ceea ce priveste viteza de reactie si modul de actiune al politistilor, comparativ…

- Gheorghe Dinca are interdictie de a intra pe teritoriul Italiei, dupa ce a fost plecat alaturi de familie in aceasta tara pentru a munci. Barbatul a revenit insa in Romania dupa ce a fost acuzat ca ar fi vrut sa o agreseze pe fiica unei femei cu care avea o aventura.