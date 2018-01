Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, informeaza…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP, preluata de Agerpres. ''Această analiză arată…

- "Eu inca sper ca Tudose sa ramana premier", a declarat Liviu Dragnea, vineri, intrebat despre solicitarea lui Catalin Radulescu.Dragnea a facut aceste declaratii la Bacau, el aflandu-se in aceste zile intr-un turneu prin judetele Moldovei, unde se intalneste cu liderii filialelor PSD. Liviu…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. 'Vedem in 2018 un trend similar al dezvoltarii…

- In apropierea Centenarului Marii Uniri, Asociatia Femeilor din Teatru IF…/…DACA PENTRU FEMEI, in parteneriat cu UNITER, Muzeul National al Literaturii Romane, Arhivele Nationale ale Statului, Asociatia Romania Culturala si Manastirea "Schimbarea la Fata” din Ellwood City, Pennsylvania, USA, isi propune…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreii de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondial, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. …

- Autoritatile din Romania au arestat cinci persoane suspectate ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunța Europol.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Statele Unite si Canada cauta pretexte pentru a furniza arme letale Guvernului de la Kiev, a declarat, joi, Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Dupa acuzațiile de intruziune ale organizatiilor pro-Kremlin in cazul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, legislativul din Marea Britanie a obținut date cu privire la suma cheltuita de IRA, o asociație care ar avea angajați specializati in propaganda, in cazul Brexit. Suma este…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbrațișat joi propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de 'Statele Unite ale Europei', șefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Turcia si Uniunea Europeana vor aprofunda cooperarea in sfera contraterorismului pentru a combate ascensiunea curentelor teroriste, au anuntat, miercuri, oficialii Uniunii Europene si ai Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Oficiali ai Turciei si ai Uniunii Europene au avut marti…

- Politica dusa de Guvernul Tudose a starnit iritare printre principalele forte economice ale Europei si chiar ale lumii. Americanii au transmis o directiva clara prin care anuntau ca someaza Romania sa blocheze modificarile aduse legilor justitiei. Acum vine randul europenilor. Uniunea Europeana are…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, din Guvernul condus de Dacian Cioloș, a postat miercuri o reacție dura la mesajul președinților Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, catre Departamentul de stat al SUA: ”Daca poporul roman va permite acestor derbedei sa il reprezinte,…

- Uzbecul Sayfullo Saipov, in varsta de 29 de ani, a fost arestat imediat dupa atacul din 31 octombrie. Barbatul a condus o masina inchiriata pe o pista de biciclete din New York, apoi a intrat in coliziune cu un autobuz scolar, inainte de a fi impuscat de catre politisti. In faza unei instante…

- O noua reactie vine de la Robert Turcescu, care a anuntat, marti, din postura de deputat PMP, ca se delimiteaza de pozitia exprimata de presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in legatura cu comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Turcescu i-a numit pe cei…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei.…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Dupa ce a baut un pic mai mult cu un prieten, Joe, un tanar de 23 de ani, a trimis un mail Ministerului danez de Externe, cerand nici mai mult, nici mai putin, sa-i dea lui Groenlanda, daca tot nu o foloseste. Marea surpriza a fost ca a si...

- Intr-un discurs luni seara, premierul britanic a criticat virulent Rusia pentru rolul ei in criza ucraineana și "spionajul cibernetic" și utilizarea mijloacelor sale de informare in masa ca "arme", asigurand ca Regatul Unit va face tot "ce este nevoie pentru a se proteja", potrivit Agerpres. 'Evocarea…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale la costuri mici, își extinde portofoliul la 46 de țari la nivel global. Începând din luna noiembrie, clienții TransferGo pot efectura transferuri catre și dinspre China. Compania anticipeaza ca, pâna la finalul primului…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- Marea Britanie trebuie sa mentina "modelul european" daca vrea relatii bune cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, recomandand Londrei sa evite apropierea de Statele Unite. - continua -

- Guvernul britanic a facut noi precizari legate de obtinerea statutului de rezident post-Brexit de catre cetatenii europeni care vor sa ramâna în Regatul Unit, transmite protv.ro Cetațenii UE vor avea o perioada de grație de doi ani dupa Brexit pentru a solicita rezidența și,…

- Pe 12 iulie 2016 Consiliul European adopta Directiva (UE) 2016/1164 cunoscuta ca “Directiva ATAD” ce prevedea implementarea de catre statele membre cel tarziu la 1 ianuarie 2019 a unor masuri de combatere a planificarii fiscale, ca raspuns a eforturilor OECD in contracararea BEPS (Base Erosion Profit…

- Urmarind situatia din Catalonia, reprezentantii Ministerului roman de Externe au transmis, sambata, un punct de vedere pe acest subiect aflat in atentia Europei si a lumii intregi. Ca reactie fata de rezolutia votata in cursul zilei precedente, in Parlamentul catalan, si a masurilor dispuse ulterior…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- O poziție clara a liderilor europeni in privința deblocarii negocierilor ar ajuta-o pe Theresa May sa faca fața criticilor din țara sa. Ea s-a referit la "contextul politic dificil" cu care se va confrunta daca revine de la Bruxelles fara niciun rezultat. "Ar trebui sa fim optimiști și ambițioși…