- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs in Peru, la o distanta de 67 de kilometri de localitatea Juliaca si la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat vineri de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Accident TERIBIL…

- Un seism cu magnitudinea 7,5 a lovit vineri estul Ecuadorului aproape de granița cu Peru, a anunțat Serviciul geologic american, relateaza AFP. Cutremurul a avut loc la 17 kilometri de orașul Montalvo, la o adâncime de 132 de kilometri, a adaugat Serviciul de prospectare geologica al Statelor…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP. Nu exista riscul de producere a unui tsunami, a precizat Agentia…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul a avut loc la ora 12:34 GMT. Epicentrul cutremurului…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs vineri la est de Filipine, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit carora nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza Reuters. Acest cutremur de pamant s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti in sudul localitatii Raba din Indonezia, in largul insulei Sumbawa, la scurt timp dupa un alt seism inregistrat in aceasta regiune, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost…

- Pamantul s-a cutremurat zdravan! Un seism cu magnitudinea 7,3 a avut loc in urma cu puțin timp Un seism de magnitudinea de 7,3 a avut loc in Extremul Orient rus, a anuntat joi Institutul american de geofizica USGS, relateaza Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 88 de kilometri vest-sud-vest…

