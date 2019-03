Stiri pe aceeasi tema

- ''Cel putin doi din cei zece atacatori, care au lovit si interogat cele opt persoane care se aflau in reprezentanta, au fost identificati si au legaturi cu serviciile secrete ale SUA'', a scris El Pais, citand surse ale politiei si din cadrul contraspionajului spaniol (CNI). Anchetatorii - care…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat miercuri ca va fi "foarte, foarte dezamagit" daca se va confirma ca Phenianul a inceput sa reconstruiasca un sit de lansare a rachetelor, existand temerea unui cerc vicios dupa esecul recentului summit de la Hanoi cu Kim Jong Un, comenteaza AFP. Experti…

- Informatii din cele doua surse au fost transmise miercuri de Reuters si AFP, la doua zile dupa ce directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) a afirmat ca nord-coreenii desfasoara la reactorul nuclear de la Yongbyon activitati posibil legate de imbogatirea uraniului pentru arme…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Presedintele american Donald Trump a fost criticat dur joi in Statele Unite dupa ce a declarat ca il crede pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care i-a spus ca nu a avut niciun rol in moartea unui student american repatriat in coma dupa ce fusese incarcerat in Coreea de Nord, relateaza France Presse.…

- Emisarul nord-coreean pentru SUA a sosit marti la Beijing, inainte de o deplasare probabila in Vietnam, pentru a se intalni cu omologul sau american inaintea unei a doua intrevederi prevazute intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat agentia sud-coreeana…

- Kim Jong Un si-a exprimat "marea satisfactie" dupa ce a primit o scrisoare din partea presedintelui american Donald Trump, a informat joi agentia oficiala nord-coreeana KCNA, cu câteva saptamâni înainte de un nou summit între cei doi lideri prevazut la sfârsitul…