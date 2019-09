Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Savva a fost insoțit in elicopter, miercuri, de parintele Alexander Goryachev și alți doi prelați. Le-a mai fost alaturi un cuplu in care soțul, susțin ei, s-a vindecat de dependența de alcool prin aceasta metoda.Preotul a adus 70 de litri de apa sfințita și doua icoane pentru…

- Un elicopter militar, de tip Mi-8, s-a prabușit joi in apropierea orașului Sokolovy, situat in regiunea Saratov din sud-vestul Rusiei, nimeni nu a fost ranit, a anunțat Ministerul rus al Aparari, potrivit agenției Interfax, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Traian Basescu!…

- Scandal de proporții in Rusia. Un copil a ramas cu vanatai, dupa ce a fost botezat intr-o biserica din localitatea Marienburg. In urma incidentului, preotul a fost demis din funcție. Potrivit ria.

- Barbatul si-a aprins tigara, iar dupa cateva momente, cand autobuzul se afla la un semafor, un alt pasager l-a tras de pe scaun si l-a aruncat afara, relateaza News.com.au. Imaginile au fost distribuite pe Facebook si a starnit peste 800 de reactii. Imaginile au ajuns si pe Reddit, unde utilizatorii…

- Preotul, pe numele lui Marcelo Rossi, un lider religios cunoscut in Brazilia, a scapat fara rani in urma incidentului. Desi acesta nu a fost filmat jignind femeile supraponderale inainte sa fie atacat, el ar fi spus la inceputul slujbei ca "femeile grase nu ajung in rai", potrivit Metro. Totodata, alte…

- Un episcop columbian planuieste sa exorcizeze un intreg oras in acest weekend aruncand cu apa sfintita dintr-un elicopter pus la dispozitie de catre armata, pentru a indeparta infractiunile. Monseniorul Ruben Dario Jaramillo Montoya, episocopul orasului de coasta Buenaventura, va spune o rugaciune pentru…

- Un episcop columbian planuiește sa exorcizeze un întreg oraș în acest weekend aruncând cu apa sfințita dintr-un elicopter pus la dispoziție de catre armata, pentru a îndeparta infracțiunile, relateaza The Guardian. Monseniorul Rubén Darío Jaramillo Montoya,…

- Autoritatile au oferit asistenta unui numar de 24.000 de locuitori din zonele inundate, a precizat administratia regionala intr-o declaratie. Ploile torentiale care s-au abatut asupra regiunii au facut mai multi afluenti ai raului Angara sa iasa din matca, provocand inundatii masive. A fost necesara…