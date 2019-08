Un polițist de la Rutieră, mesaj DUR pentru românii care filmează accidentele, în loc să ajute victimele Un polițist de la Biroul de Poliție Autostrada A1 București-Ramnicu Valcea transmite un mesaj dur celor care au asistat la un accident: „80% din cei opriti au scos telefoanele sa filmeze, 20% sa acorde ajutor victimelor”. Citește și: VIDEO ȘOCANT - Klaus Iohannis nici macar nu se uita la militarul care a leșinat in spatele lui Polițistul scrie pe Facebook ca a avut un șoc, joi, cand a vazut cum se comporta oamenii la un accident rutier in care a fost implicata o mașina in care se aflau doi copii de trei ani, doi copii de 13 ani, mama și tatal acestora: „80% din cei opriti au scos… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

