- Acuzații grave la adresa unui fost deputat. Un botoșanean susține ca fostul parlamentar Verginel Gireada ar fi patruns in curtea sa și i-ar fi impușcat cainele. Cel asupra caruia planeaza suspiciunile neaga cu vehemența.

- Un criminal care a ucis un barbat intr-un bar in anul 1985 a fost executat miercuri in statul american Ohio, informeaza Associated Press, informeaza Mediafax.Execuția lui Robert Van Hook cu ajutorul injecției letale a avut loc in Centrul de Corecție din cadrul inchisorii din Ohio. Directorul…

- O poveste de iubire demna de telenovele! De asta a avut parte vedeta TV Lidia Ficioru, cea care a aflat chiar in noaptea nunții ei ca barbatul care i-a jurat ca-i va fi credincios toata viața a lasat de fapt insarcinata o alta femeie. (Reduceri mari la jocuri PC) Lidia Fecioru a trecut prin trei casnicii,…

- Un barbat ar fi ucis o tanara mama de 31 de ani și pe fiica acesteia, in varsta de 11 ani. Crima ingrozitoare a avut loc in Gloucester, Anglia. Christopher Boon (28 de ani) a plecat nevinovat,...

- Valer Stancu, barbatul care in luna mai a ucis un tanar in fața cafenelei Fresko din Sebeș a fost acuzat oficial de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba. El este invinuit de omor și risca intre 10 și 20 de ani de inchisoare. Rechizitoriul crimei care s-a intamplat in data de 16 mai, in…

- Familiile indurerate ale victimelor din Jibou nu le-au uitat pe frumoasele fete care și-au pierdut viața in cumplitul accident de tren. Atunci cand viața trebuia sa le surada, destinul crunt a facut ca intoarcerea acasa de la absolvirea facultații sa le fie ultimul drum.

- O noua crima oribila in Capitala: l-au lovit cu picioarele in cap pana nu s-a mai putut ridica de jos. Chiar daca crima a avut loc la ora 7 dimineața, in data de 18 iunie, Poliția nu a venit cu explicații la acest caz.

- Profesorul Dan Pacurariu, acuzat de o crima savarșita in urma cu 20 de ani, a fost condamnat, definitiv, la inchisoare. Curtea de Apel București a respins amble apeluri formulate de avocații cadrului universitar de la Hyperion. Surse apropiate profesorului au declarat, pentru EVZ, ca Pacurariu și-a…