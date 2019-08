Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a arestat la Madrid un barbat pe care l-a numit "cel mai mare agresor la adresa intimitații femeilor". Suspectul a filmat in secret sub fusta a peste 500 de femei și a postat apoi imaginile pe internet. Oamenii legii l-au prin in fapt.

- Un columbian a fost arestat la Madrid sub acuzația ca a filmat pe ascuns sub fustele a peste 550 de femei si a postat o mare parte a inregistrarilor pe internet. Barbatul are 53 de ani și a...

- Un sirian ascuns sub remorca unui tir cu castraveți a fost prins de polițiștii de frontiera din Nadlac. Tanarul de 25 de ani voia sa ajunga ilegal in Germania, dar a fost oprit in Romania. Șoferul turc al automarfarului este cercetat pentru trafic de migranți. Polițiștii de frontiera de la Nadlac –…

- Șefa USR București, Roxana Wring, e o veche colaboratoare a Elenei Udrea. In 2012, pe cand Udrea era președintele PDL București, Wring a facut parte, alaturi de Turcescu și Videanu, din echipa care a desemnat persoana care a ocupat primul loc pe lista PDL pentru Consiliul General, scrie Mugur Ciuvica…