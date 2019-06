Un număr record de alpinişti au ajuns în 2019 pe vârful Everest Un numar record de 885 de alpinisti au ajuns pe varful Everest in 2019, dupa un sezon marcat de aglomerari si decesul a 11 persoane, potrivit datelor oficiale publicate marti, relateaza AFP. Aceasta cifra depaseste recordul anual precedent, stabilit la 807 persoane. Strabatand ruta nepaleza, cea mai frecventata, 644 de persoane au ajuns pe 'acoperisul lumii', situat la 8.848 de metri altitudine, cu 81 mai mult decat in 2018, au anuntat autoritatile nepaleze. Alte 241 de persoane, cu trei mai putin decat anul trecut, au escaladat versantul chinez, a anuntat agentia de presa oficiala Xinhua.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

