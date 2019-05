Un nou episod din seria “la fotbal nu se filmează” Un nou episod din seria “la fotbal nu se filmeaza” s-a derulat miercuri, 15 mai, la finala Cupei Romaniei-faza judeteana. In rolul principal a fost, de aceasta data, unul dintre asistentii delegati – Andrei Alexandru Roman. Spre deosebire de „telenovela” de la Raucesti, de duminica, 5 mai, cand observatorul Marius Nastasa a vrut sa-l expedieze pe reporterul „Mesagerului de Neamt” in tribuna, cu tot cu camera video , asistentul de la finala Cupei Romaniei si-a exprimat dorinta sa nu se filmeze deloc. Incidentul a fost solutionat prin interventia presedintelui AJF Neamt, dl. Ioan Costin Toma si… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

