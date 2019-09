Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in zona seismica Vrancea, in județul Buzau, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, conform Mediafax.Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare…

- Doi noi cutremure s-au produs in Zona seismica Vrancea, amble avand magnitudinea e 3 pe scara Richter. Unul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in judetul Vrancea, iar al doilea, vineri dimineata, in judetul Buzau. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta…

- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…

- Un seism cu magnitudinea de 3,0 pe scara Richter s-a produs vineri spre sambata noaptea in judetul Buzau, la adancimea de 110 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Pe data de 10 august la ora 03:37:02 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un seism cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea in județul Buzau, la adancimea de 107 kilometri, la doar cateva ore dupa un cutremur de 4,1 grade pe scara Richter in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineața, langa Capitala, in județul Ilfov. Seismul s-a produs dupa o pauza de doar patru zile cand s-a produs un cutremur de 2,7 grade pe scara Richter in județul Vrancea. Seismul care s-a produs azi-noapte a avut epicentrul in județul Ilfov, iar locul in care a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.37, in județul Buzau, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora…

- Un cutremur puternic a avut loc, vineri noapte, in Romania, in judetul Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri.