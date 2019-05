Un ministru trage semnalul de alarmă: Există pericolul de "implozie" a Uniunii Europene "UE are o problema: amenintarea de implozie care o paste. Trista realitate este ca avem o Uniune in care o parte a populatiei, in special din nord-vestul Europei, vrea sa se retraga", a declarat Hoekstra intr-un discurs sustinut la Universitatea Humboldt de la Berlin. "Daca Uniunea noastra este incapabila sa inspire tarile cele mai bune si mai inteligente sa i se alature sau sa adopte euro, si daca Uniunea noastra risca sa piarda definitiv o forta precum Regatul Unit, atunci Uniunea noastra are o problema fundamentala", a declarat ministrul olandez de finante, informeaza Agerpres.



