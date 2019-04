Un italian din trei ar vota pentru o ieşire a Italiei din UE Constatarea haosului provocat de Brexit în viata politica nu stopeaza ardoarea euroscepticilor italieni. Liga, precum si M5S nu ezita niciodata sa-i critice pe «eurocratii bruxelezi». Tinuti în priza de campania electorala permanenta a guvernului lor populist, unul din doi italieni sunt deschisi la ideea organizarii unui referendum privind un Italexit, potrivit Les Echos, citat de Rador.

Daca în 2016, doar 28% dintre italieni considerau utila o astfel de consultare în Peninsula, acum au ajuns la cifra de 49,5%. În plus, o treime dintre acestia sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

