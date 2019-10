Stiri pe aceeasi tema

- Un efort masiv de relocare a fost desfasurat marti in Danemarca pentru salvarea unui far vechi, cu inaltimea de 23 de metri, care risca sa se prabuseasca in Marea Nordului din cauza eroziunii solului, au relatat media daneze citate de DPA. Farul Rujberg Knude Fyr din Iutlanda cantareste 700 de tone.…

- Cel putin o persoana a murit si alte zece sunt date disparute dupa prabusirea spectaculoasa, marti, a unui imobil cu sapte etaje intr-un cartier rezidential din Fortaleza, oraș din nord-estul Braziliei, au anuntat pompierii. Autoritațile orașului de 2,6 milioane de locuitori din nord-estul Braziliei…

- Autoritatile din Italia au inchis mai multe drumuri si au evacuat cateva cabane montane, dupa ce expertii au avertizat ca o parte a unui ghetar de pe Mont Blanc s-ar putea prabusi, informeaza BBC News.

- Considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfagarașanul risca sa se prabușeasca. Informațiile apar intr-un raport realizat acum doua luni de catre direcțiile județene de drumuri și trimis conducerii CNAIR. Conform raportului, pe Transfagarașan sunt mai multe zone cu risc mare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis evacuarea de urgenta a opt gospodarii din localitatea Cumpana, puse in pericol de alunecarile de teren de pe malul Canalului Dunare - Marea...

- O forta de securitate loiala guvernului libian de uniune nationala (GNA) de la Tripoli a anuntat miercuri seara arestarea unor lideri jihadisti afiliati organizatiei Al-Qaeda, transmite AFP potrvit Agerpres Trupele de securitate din Misrata (nord-vest), subordonate ministerului de interne al…

- Pompierii buzoieni au avut o misiune de salvare mai putin obisnuita. Operatiunea a avut loc in Parcul Crang, in zona helesteului. Un apel la 112 anunta ca un iepuras incearca sa ramana in viata agatandu-se de niste alge pe luciul de apa din parcul Crang. La fata locului s-a deplasat echipa de cautare-salvare…