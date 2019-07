Un diplomat turc, ucis într-un atac armat la Erbil Agentia de stat turca Anadolu a relatat despre un "angajat al consulatului general al Turciei la Erbil" ucis intr-un atac armat in capitala Kurdistanului, in nordul Irakului.



Aceasta regiune kurda autonoma este frontaliera cu Turcia. Trupele turce au efectuat aici in mai o operatiune impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), calificata drept organizatie terorista de catre Ankara.



"Trei persoane au fost ucise, printre care si viceconsulul turc la Erbil, intr-un atac care l-a vizat pe consul si pe angajatii consulatului atunci cand se aflau in restaurant", a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

