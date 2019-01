Totodata, potrivit postului public de televiziune TVP, agentia poloneza de securitate interna ABW a perchezitionat sediile locale ale companiilor Huawei si Orange. Cele doua companii nu au comentat deocamdata aceste informatii, noteaza Reuters.



In decembrie, autoritatile din Canada au arestat o directoare a Huawei, Meng Wanzhou, la solicitarea autoritatilor din SUA, in cadrul unei investigatii privind o presupusa incalcare a sanctiunilor comerciale impuse de Washington. Conform agentiilor de informatii americane, care nu au prezentat dovezi publice in acest sens, Huawei are legaturi…