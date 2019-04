Stiri pe aceeasi tema

- Iubeste cactușii, ii ingrijește cu mult drag și ii colecționeaza de peste 30 de ani. Din aceasta pasiune, Teofil Condoroș are acum și o mica afacere. Spune ca totul trebuie facut cu dragoste și rabdare. Teofil Condoros s-a dedicat unei pasiuni extraordinare: crește cactuși, ii inmulțește și, din cand…

- Un barbat din Salistea este cercetat de Politie pentru furt de arbori. A pus la pamant, ilegal, peste 40 de copaci de pe raza comunei. Potrivit IPJ Alba, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au identificat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Salistea, care este banuit ca a taiat, fara…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din județul Brașov a fost arestat dupa ce si-a batut crunt patru din cei șapte copii, suparat de raspunsurile primite dupa ce i-a intrebat ce au facut in acea zi.

- UPDATE: Potrivit politistilor doljeni, un barbat de 40 de ani, din Catane, care conducea un autoturism pe DN6, in afara localitații Bradești, a efectuat manevra de intoarcere fara sa se asigure fiind lovit de un autoturism condus de un barbat ...

- Caz șocant in Braila, unde doi copii au fost filmați in timp ce bat cu pumnii și cu picioarele un barbat. Minorii au lovit cu salbaticie victima care, cel mai probabil, nu s-a putut apara. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au vazute de polițiști care ii cauta acum pe agresori. In urma cercetarilor,…

- Femeile din Venezuela iau masuri disperate in incercarea de a face rost de bani pentru mancare sau pentru a putea parasi țara. Ele iși vand parul, care mai departe este vandut celor care fabrica extensii și peruci. Potrivit BBC News, din puținii bani pe care ii obțin, femeile cumpara hrana, medicamente…

- Un barbat si doi copii au fost raniti, duminica seara, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un copac de pe marginea DN69 Arad-Timisoara, in zona localitatii Sagu, unde traficul a fost complet...