- Multiplul campion olimpic si mondial la sprint, jamaicanul Usain Bolt, retras din activitate in vara anului trecut, a anuntat ca va efectua un test alaturi de echipa Borussia Dortmund, confirmand astfel dorinta de a deveni fotbalist dupa renuntarea la atletism,

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul lui Nicolai Boghici, fost presedinte la „Otelul Galati“. Omul de afaceri a fost acuzat alaturi de alte patru persoane ca, in perioada ianuarie-februarie 2007, a constituit un grup infractional in scopul obtinerii in mod ilegal de sume…

- Ulterior plecarii de la Cheile Gradiștei, pe 2 februarie 2018, delegația Petrolului va ramane pana pe 6 la Ploiești, iar in aceeași zi va urca iar in autocar, atunci pentru o deplasare mai scurta, adica doar pana la Centrul Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, acolo unde se va desfașura al doilea…

- Clubul italian de fotbal Torino FC a anuntat ca joi ca l-a angajat in postul de antrenor principal pe Walter Mazzarri, in locul lui sarbului Sinisa Mihajlovic, demis dupa infrangerea suferita in fata rivalei Juventus Torino (0-2), in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Mazzarri, in…

- Constantin Ostaficiuc, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost condamnat definitiv, astazi, de Curtea de Apel Timișoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finanțarii echipei de fotbal Politehnica Timișoara a lui Marian Iancu. De asemenea, lui Constantin Ostaficiuc i-a…

- Constantin Ostaficiuc, fost presedinte al Consiliului Judetean Timis, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Timisoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cosmin Olaroiu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati antrenori din zona Golfului. Supranumit „Printul desertului”, tehnicianul in varsta de 48 de ani a devenit, incet, dar sigur, un exemplu de urmat pentru romanii care vor sa faca bani in spatiul arab.

- Steven Seiler in varsta de 60 de ani este un barbat din Chicago a picat in patima bauturii și a uitat de existența soției sale. Acesta a descoperit dupa mai bine de o luna, ca femeia era moarta. Potrivit Mirror, acesta a aflat de moartea femeii in varsta de 58 de ani abia cand proprietarul cladirii…

- Fatih Terim, actualul antrenor la echipei Galatasaray Istanbul, a actionat in justitie Federatia turca de fotbal (FTT), careia ii solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din functia de selectioner al echipei nationale, informeaza agentia EFE. Terim…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, victima unei accidentari la pulpa piciorului in weekend-ul trecut, a reluat vineri antrenamentele cu restul lotului echipei Real Madrid, care il va recupera pe jucatorul sau vedeta pentru "El Clasico" de sambata cu FC Barcelona, din campionatul de fotbal al…

- Fostul premier al Romaniei, din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a facut declarații incendiare, in direct la TVR 1, despre statul paralel, definindu-l ca o republica a procurorilor, care a fost inființata de Monica Macovei, in 2005.

- Antrenorul echipei argentiniene de fotbal Independiente, Ariel Holan, a demisionat miercuri, la numai o saptamana de la castigarea Copei Sudamericana, din cauza amenintarilor venite de la suporteri "ultras", informeaza EFE. Holan, care are 57 de ani, a explicat intr-o scrisoare postata…

- Alerta falsa cu bomba in orasul Balti. Un barbat a sunat la politie, in aceasta dupa amiaza si a anuntat ca un bloc de locuit de pe strada Cehov este minat.Politia a evacuat locatarii, iar in scurt timp a depistat vinovatul.

- Un bistritean de 32 de ani si-a omorat prietenul cu ranga, dupa ce au consumat mai multe beri impreuna in seara zilei de joi, 14 decembrie. Cei doi aveau planuri sa mearga impreuna la munca in Austria, iar motivul crimei este, deocamdata, necunoscut.

- VENESCU CIPRIAN CATALIN Nascut in: Mun. Barlad, jud. Vaslui Data nașterii: 13-07-1984 Cetațenie: ROMANA Domiciliat in: Marașești, jud Vrancea Localitatea: Marașești Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Fapta: Inselaciune Semnalmente inalțime…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Barbatul care a detonat un dispozitiv explozibil intr-o stație de autobuz din Manhattan le-a declarat anchetatorilor ca atacul sau a fost o razbunare pentru atacurile conduse de Statele Unite asupra Statului Islamic, relateaza BBC News.

- Fostul mare portar italian Walter Zenga, care a pregatit trei echipe din Romania, FC Național, Steaua București și Dinamo București, a fost numit, vineri, antrenor al echipei italiene de fotbal Crotone, a anunțat, pe site-ul sau oficial, clubul la care joaca romanul Adrian Stoian. Zenga,…

- Federația Romana de Fotbal regreta dispariția Regelui Mihai. Primul meci al echipei naționale a fost organizat de Casa Regala. Federația Romana de Fotbal regreta dispariția Regelui Mihai I, informeaza un comunicat postat marți pe site-ul oficial al FRF. „Federația Romana de Fotbal regreta dispariția regelui…

- Simona Halep a dezvaluit care sunt calitatile esentiale pentru un barbat, dar si pentru o femeie. Halep a terminat 2017 pe primul loc WTA, dar a spus în repetate rânduri ca la un moment dat, în jurul vârstei de 30 de ani, se va retrage din sportul alb pentru a-si întemeia…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Fostul selectioner al Angliei, Sam Allardyce, a semnat, joi, un contract pe 18 luni cu gruparea Everton, informeaza bbc.com. Allardyce ii succede la Everton lui Ronald Koeman, care a fost demis in octombrie. In ultima perioada, interimatul a fost asigurat de David Unsworth.Sam Allardyce era…

- Echipa Petrocub-Hâncesti, clasata pe locul 3 în Divizia Naționala ediția 2017, a fost premiata. Jucatorii, staff-ul tehnic si conducatorii echipei au primit medalii, transmite IPN. La ceremonia de premiere au fost prezenti conducatorii echipei din Hâncești, Mihai Usatîi…

- Politia din Germania a descoperit ca un sofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa detina permis, au...

- Eduard Samyshkin, in varsta de 23 de ani a fost lovit puternic la tampla, iar gatul i-a fost fracturat, de suporterii echipei FC Yenesey Krasnoyarsk, el fiind sustinator al adversarilor de la FC Sibir Novosibirsk. Tanarul a lasat in urma un copil de 5 ani. Decesul s-a produs din cauza ranilor…

- Un suporter a murit la un meci de fotbal din Rusia. Eduard Samyshkin, în vârsta de 23 de ani, a fost batut cu salbaticie de mai multi indivizi, sustinatori ai echipei adverse, scrie Siberian Times. Tânarul a fost lovit puternic la tâmpla, iar gâtul i-a fost fracturat…

- Eduard Samyshkin, în vârsta de 23 de ani, tatal unui copil de 5 ani, a fost ucis, dupa ce a fost lovit în urma unei batai între suporterii echipelor de fotbal FC Sibir Novorsibirsk și FC Yenesey Krasnoyarsk. El susținea echipa Sibir. Decesul s-a produs din cauza ranilor…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca are nevoie de Lucian Sanmartean, jucator care a semnat un contract valabil pana in vara anului viitor cu gruparea ilfoveana, precizand ca acesta inca nu și-a spus ultimul cuvant in fotbal…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal SSC Farul Constanta, Petre Grigoras, s a ales cu o ruptura la tendonul lui Ahile de la piciorul stang, ceea ce necesita interventie chirurgicalaTehnicianul de 53 de ani a patit necazul la antrenamentul de miercuri la echipei, cand a jucat fotbal tenis mai mult…

- Premierul Mihai Tudose susține ca in 2018 vor fi salarii care vor scadea, in principal in posturile unde inregistram anomalii. Tudose a dat exemplul unui consilier al lui unui secretar de stat, care a ajuns sa caștige mai mult decat un ministru și a spus ca acestora le vor scadea salariile.

- Casatorita de o viata cu Viorel Croitoru, Elena Merisoreanu a facut o dezvaluire incendiara! Invitata de Maria Simion si de Nicolai Tand in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars, artista a marturisit ca a fost tradata de sotul sau. „Am 44 de ani de casatorie…

- Black Friday in sport. Blak Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt magazine care vor avea promoții si in perioada 24-26 noiembrie, iar altele in intervalul 17 – 26 noiembrie. In ziua marilor reduceri, fanii echipei naționale de fotbal a Romaniei iși pot procura noul tricou al primei reprezentative…

- Eugen Neagoe a fost prezentat oficial, marți, ca antrenor al echipei de fotbal ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Nou-promovata a fost antrenata în primele 15 etape ale sezonului de Valentin Suciu (11 puncte câștigate), iar apoi în urmatoarele doua runde a fost condusa…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca recunoaște gruparea CS Universitatea Craiova, care activeaza in prezent in Liga I, drept continuatoarea echipei Universitatea Craiova, avand palmaresul de la inființarea din 1948 și pana

- Intr-un comunicat de presa de ultima ora, Liga Profesionista de Fotbal a explicat ca va recunoaște palmaresul CSU Craiova ca fiind cel al echipei care a evoluat intre 1948 și 1991.Inainte de aceasta decizie, LPF nu avea niciun fel de palmares al echipei pe siteul propriu. "A fost analizata…

- Intr-un comunicat de presa de ultima ora, Liga Profesionista de Fotbal a explicat ca va recunoaște palmaresul CSU Craiova ca fiind cel al echipei care a evoluat intre 1948 și 1991. Inainte de aceasta decizie, LPF nu avea niciun fel de palmares al echipei pe siteul propriu. Iata comunicatul integral:…

- Marius Sumudica a refuzat 2,5 milioane pe an de la arabi. O duce bine in Turcia, dar ii e dor de Romania. "M-am impresionat lacrimile lui Alibec, nici n-am putut sa-i dau mesaj! E prea de tot, s-a intrecut masura. O sa-i atarne acel conflict pe care l-a avut cu managerul cubului sau cum se numeste…

- Autorul atacului de la New York, soldat cu opt morți și 11 raniți, a declarat ca este mandru de crimele sale, comise in numele Stat Islamic. Uzbecului Sayfullo Saipov de 29 de ani i-a fost inaintata invinuirea imediat ce s-a trezit din anestezie.

- UEFA a anunțat vineri ca fundașul echipei de fotbal Olympique Marseille, Patrice Evra, a dat dovada de comportament violent in incidentul in care a fost implicat la Guimaraes, inainte de meciul echipei sale cu formația locala Vitoria, din Europa League. Francezul va fi suspendat cel puțin…

- Federația Romana de Fotbal a lansat, vineri, in cadrul unui eveniment, noua identitate de brand a echipei naționale, prezentand cu aceasta ocazie și noile echipamente de joc ale primei reprezentative a Romaniei. Sursa foto: (c) frf.ro Blazonul de pe tricoul jucatorilor este o reinterpretare…

- Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anunțat, luni, la finalul Comitetului Executiv al FRF, ca exista discuții ca fostul internațional Cristian Chivu sa se alature staff-ului echipei naționale a Romaniei condus de Cosmin Contra. Întrebat daca fostul fundaș…

- Un barbat care si-a ucis sotia si i-a ascuns cadavrul a marturisit totul politiei, dar a fost lasat în libertate. Motivul este simplu: crima s-a petrecut cu 24 de ani în urma si, între timp, fapta s-a prescris.

- Președintele clubului de fotbal Lazio, Claudio Lotito, urmeaza sa viziteze sinagoga din Roma pentru a-și cere scuze fața de comportamentul antisemit al unor membri ai galeriei echipei, scrie ANSA. Lotito va fi însoțit de doi jucatori ai formației, brazilienii Felipe Anderson…

- Poliția italiana a deschis o ancheta dupa ce suporterii echipei italiene de fotbal Lazio Roma au desfașurat pancarte cu Anne Frank purtand un tricou al clubului AS Roma, rivala lor istorica, pe stadionul Olimpic, arena pe care o impart cele doua formații, informeaza AFP. Duminica trecuta,…

- Federatia Ecuadoriana de Fotbal (FEF) a anuntat ca a suspendat pe o perioada nelimitata cinci jucatori ai echipei nationale, pentru ca au parasit fara permisiune hotelul primei reprezentative, inaintea partidei cu Argentina, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018.FEF nu a dat publicitatii…

- Fostul international roman si ex director general al lui Dinamo, Adrian Mutu a intrat oficial, de astazi, in echipa Federatiei Romane de Fotbal, urmand a ocupa functia de manager sportiv in zona tehnica a Federatiei.Golgheter all time al primei representative, cu 35 de goluri marcate, la egalitate cu…

- Fost internațional roman Adrian Mutu, care pana luni a fost director general al clubului Dinamo București, va ocupa funcția de manager sportiv in zona tehnica a Federației, avand ca principala responsabilitate relația echipei naționale cu cluburile din țara și din strainatate, potrivit site-ului…