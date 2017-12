Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- RAC Nu se anunta prea multe surprize in zilele 24, 25 si 26 si acesti nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarsitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la cei…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- "ULTIMA ORA! CELEBRUL ACTOR CONSTANTIN DITA A DECEDAT AZI DIMINEATA PE PATUL DE SPITAL..."Hai sa terminam si cu stirea asta bomba.Sau mai bine zis:..."Cum sa fii mort desi esti viu ". Sau intoarcerea luptatorului Jedi ...de dincolo. Stiti...m-am intors pentru ca uitasem actele…

- Venus Williams, cvintupla campioana la Wimbledon, nu va fi pusa sub acuzare ca urmare a accidentului de circulatie in care a fost implicata in apropierea casei sale din Florida, in luna iunie a acestui an, anunta Sky Sports.

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Aeronava s-a prabusit peste o padure din Ravensburg, districtul Baden-Wuerttemberg (Germania). Cei trei ocupanți de la bord au murit. La bord se aflat pilotul in varsta de 45 de ani si doi pasageri, unul in varsta de 49 de ani si unul de 79 de ani. Nu se stie pana acum care este cauza…

- Cinci persoane au murit, in Guatemala, in timp ce decorau un brad de Craciun, intr-un parc. Victimele sunt patru barbați și o femeie, care au atins din greșeala cabluri de inalta tensiune, in timp de decorau un brad de Craciun facut din oțel și cabluri, potrivit presei locale, citate de BBC News. Incidentul…

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- Un avion militar american, la bordul caruia se aflau 11 persoane, s-a prabușit, miercuri dimineața, in largul coastei Japoniei, scrie BBC News. Cauza prabușirii este necunoscuta, iar numele celor de la bord nu au fost facute publice pana cand vor fi anunțate familiile lor, a anunțat Marina americana…

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabusit, sâmbata, în Marea Britanie. Accidentul s-a produs în Bedfordhsire, la mai putin de 24 de ore de la un test de zbor efectuat cu succes. Potrivit BBC, doua persoane aflate la sol au suferit rani minore. Airlander 10,…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- La bordul avionului de tip Let L-410 Turbolet se aflau sapte persoane - cinci pasageri si doi piloti. Potrivit autoritatilor citate de Tass, avionul s-a prabusit la doi kilometri de aeroport, in localitatea Nelkan, in timpul manevrelor de aterizare. "Sase persoane au murit si un copil a supravietuit",…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Un elicopter militar irakian s-a prabușit duminica, la sud de Bagdad, in timpul unui exercițiu de antrenament. Toți cei trei membrii ai echipajului și-au pierdut viața, scrie AFP. „Un elicopter militar Mi-17 s-a prabușit in timpul unui exercițiu și echipajul aflat la bord și-a pierdut viața”, a transmis…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unei explozii care a zguduit un bloc cu noua etaje. Incidentul a avut loc in orașul rus Ijevsk, iar cladirea s-a prabușit parțial in urma deflagrației, noteaza The Independent. „Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ‘Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din pacate,…

- Socrul Celiei, care locuia in Australia de o perioada de timp, a decedat in urma unor complicatii renale aparute brusc, scrie click.ro. Celia și socrul ei aveau o o relație foarte buna, iar vestea privind decesul acestuia a fost una care a produs durere in intrega ei familie. Citeste si …

- Un elicopter in care se aflau opt oficiali din Arabia Saudita s-a prabușit, in apropiere de hotarul cu Yemen. Toți cei aflați la bord au murit. La bord se aflau opt persoane printre care si un print saudit, Mansour bin Muqrin, scrie digi24.ro. Cauza prabușirii nu este cunoscuta.

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia.

- Trei persoane au murit intr-un grav accident, care a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 12.00. Potrivit primelor informații doua automobile s-au lovit frontal la ieșirea din Ceadar-Lunga, pe direcția Valea Perjei. In cele doua automobile se aflau 6 persoane.

- Pilotul si trei pasageri au supravietuit prabusirii in raul Negro, in apropiere de Parcul National Anavilhanas din statul brazilian Amazonas, a anuntat Greenpeace.Identitatea femeii decedate a fost confirmata de consulatul suedez de la Manus, Amazonas.Cauza producerii accidentului…

- O femeie de 29 de ani a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce un avion folosit de organizatia ecologista Greenpeace s-a prabusit in nordul Braziliei, informeaza site-ul agentiei de presa Dpa. ...

- O mina de carbune s-a prabușit, marți seara, în sud-estul Turciei, omorând cel puțin șase mineri. Salvatorii au încercat mai multe ore sa ajunga la unul dintre muncitorii prinși înauntru și care înca mai era în viața, scrie Washington Post, scrie libertatea.ro…

- O mina de carbune s-a prabușit, aseara, in sud-estul Turciei, omorand cel puțin șase mineri. Salvatorii au incercat mai multe ore sa ajunga la unul dintre muncitorii prinși inauntru și care inca mai era in viața, scrie Washington Post, citeaza libertatea.ro.

- Un avion de vanatoare F18 s-a prabușit langa o baza militara de langa Madrid, azi, pilotul a decedat. Este al doilea aparat militar care se prabușește in Spania, in decurs de o saptamana.

- Premierul Pavel Filip a convocat duminica, 15 octombrie, o celula de criza pentru elucidarea circumstanțelor accidentului aviatic în Coasta de Fildeș, în urma caruia 4 moldoveni și-au pierdut viața. Pavel Filip a anunțat ca aeronava executa zborul de poziționare…

- Un avion s-a prabusit sâmbata în Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat în Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. ACTUALIZARE: Cel putin patru persoane au murit, afirma surse din cadrul…

- Autoritațile au fost chemate la locul incidentului in jurul orei 22:30 (20:30 GMT), in centrul orașului Trelleborg, la 650 km sud-vest de Stockholm, a declarat purtatorul de cuvant al poliției regionale, Fredrik Bratt, pentru ziarul Expressen. Doua persoane au fost impușcate in acest incident…

- Peste 48 de mii de hectare de vegetatie, vita de vie si arbusti complet distruse. 17 oameni au murit, cel putin 20 de mii au fost evacuati - sunt doar cateva din efectele incendiilor din California, iar bilantul nu este definitiv, flacarile continua sa parjoleasca arii intinse

- Un elicopter militar s-a prabusit in India. La bordul aparatului de zbor se aflau sapte persoane, atat membri ai fortelor aeriene, cat si militari, iar in urma impactuluiu cu solul nimeni nu a supravietuit.

- Aeronava decolase de la Alma Ata si avea destinatia Shymkent, zborul fii unul de tip ambulanta. La 12 minute de la decolare, aparatul de zbor s-a prabusit si a luat foc in urma impactului. Toate cele cinci persoane aflate la bord au murit pe loc.

- Un teribil accident rutier a avut loc saptamana trecuta pe DN22C la iesire din Medgidia catre Cuza Voda. Trei persoane au murit pe loc si mai multe au fost ranite. Cel mai grav a fost ranit un jandarm, pasager in autoturismul care s a izbit violent de un autobuz de calatori. La aproximativ o saptamana…

- Cinci oameni au murit și alți opt au fost raniți, in urma unui incendiu care a cuprins o locuința din Mulhouse, oraș aflat in estul Franței, relateaza AFP. Cauza incendiului este inca necunoscuta, o ancheta fiind acum in desfașurare. Incendiul a izbucnit la subsolul imobilului cu patru etaje, in noaptea…

- Cele zece persoane aflate la bordul unui avion militar și-au pierdut viața dupa ce aeronava s-a prabușit in Republica Democrata Congo, scrie Sputnik. „Pot confirma incidentul, a avut loc devreme dimineața … a fost o aeronava militara. Nu exista supraviețuitori”, a declarat directorul companiei responsabila…

- In acest an, 11 persoane si-au pierdut viata si alte 35 s-au aflat la un pas de moarte din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon. Utilizarea unor aparate alimentate cu gaz racordate necorespunzator la coșurile de evacuare, neetanșe sau obturate, precum și folosirea aragazului ca sursa de incalzire…