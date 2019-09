Stiri pe aceeasi tema

- Kim Darroch, un diplomat de cariera, a fost innobilat si facut pair pe viata, o recompensa onorifica acordata de Theresa May la finalul mandatului ei in fruntea guvernului, in iulie. El s-a aflat in centrul unui imens scandal ca urmare a publicarii in presa a unor documente confidentiale deloc elogioase…

- "Imi place de Boris Johnson, am vorbit cu el ieri (joi - n.r.), cred ca va face o treaba excelenta", a declarat Trump din Biroul oval, declarandu-se convins ca vor avea "relatii excelente"."Cred ca prim-ministrul precedent a facut o treaba foarte proasta cu Brexitul", a adaugat el, repetand…

- Ambasadorul britanic la Washington Kim Darroch și-a dat demisia. Gestul sau vine dupa ce presa britanica a publicat mai multe telegrame in care il catalogheaza pe Donald Trump drept „incompetent și instabil”, relateaza BBC News. Intr-un telegrama diplomatica trimisa la Londra, Kim Darroch a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o cu o extrema virulenta pe sefa in exercitiu a Guvernului britanic Theresa May, dupa publicarea in presa a unor telegrame diplomatice in care este pus in discutie, relateaza AFP, conform news.ro.La Londra, Guvernul cauta vinovatul sau vinovatii…

- Administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", apreciaza ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, potrivit unor telegrame diplomatice care au fost publicate de Mail on Sunday, relateaza AFP. Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa…