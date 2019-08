Stiri pe aceeasi tema

- Hoții care au furat seiful cu 40.000 de euro dintr-o casa de schimb valutar din Arad au fost prinși. Polițiștii au stabilit ca gruparea a dat multe alte lovituri asemanatoare, iar membrii acesteia foloseau aparatura de ultima generație. Hoții avea dispozitive de bruiere al semnalului emis de alarmele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Deva ndash; Petrosani, la kilometrul 182 450 de metri, in zona orasului Hateg, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier: un autoturism a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si s a rasturnat…

- Klaus Iohannis, in Piata Universitatii. PNL a lansat campania de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, in Piata Universitatii la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Campania a…

- 20 de copii din zona defavorizata Cuț, beneficiari ai proiectului “Comunitatea Ghelari – Accepta sprijinul nostru”, au trait patru zile de aventura și incantare intr-o excursie special organizata pentru ei in primele zile ale vacanței de vara pe ruta Ghelari (Hunedoara), Sibiu, București, Sighișoara…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din municipiul Deva achiziționeaza servicii de elaborare a Studiului topografic, Studiului geotehnic, Documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, potrivit Certificatului de urbanism, aferent obiectivului „Centru cibernetic cu parcare, spații…

- Un numar de 25 de gospodarii din localitatile Deva, Simeria si Baita, dar si circulatia pe DN 7 - centura municipiului Deva au fost afectate de ploile abundente care au cazut in cursul noptii de duminica spre luni, 40 de pompieri militari intervenind in ajutorul populatiei care a avut de suferit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Hunedoara, circulatia rutiera este intrerupta pe DN 7 Deva – Margina, pe raza localitatii Sacamas, la kilometrul 410, din cauza unui accident. Coliziunea dintre trei autoturisme, s-a soldat cu ranirea usoara…

- Joi seara, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Brad, in timp ce conducea o motocicleta pe strada Minerului, din Deva, din cauza neatenției in conducere, a pierdut controlul direcției, a derapat si a lovit un autoturism parcat. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea ușoara…