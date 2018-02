Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 15.15, epicentrul fiind localizat la o adancime de 141 km. Specialistii au stabilit ca epicentrul a fost localizat la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Inca un cutremur lovește Romania in zona cu cea mai mare activitate seismica, Vrancea. Acesta s-a produs duminica seara in jurul orei 23:22, la o adancime de 104 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/01/2018 la ora 23:22:09(ora…

- Romania a fost zguduita din nou, duminica dimineața, de un cutremur, produs in județul Buzau, ajungandu-se astfel la al zecelea seism intr-o saptamana. Cutremurul de duminica dimineața s-a produs in zona seismica Buzau, la o adancime de 124,6 kilometri. Mișcarea telurica a avut loc la ora 10:09. Intensitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richer a avut loc vineri dupa-amiaza, în România. Cutremurul s-a produs în judetul Buzau, la ora 14.29, la o adâncime de 129 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea seism al anului 2018 îan România,…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- Cutremur in apropierea Vulcanilor Noroioși, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara, la ora 21:41, la o adancime de 23 de kilometri. Potrivit INFP , seismul a avut magnitudinea de 2,7 grade pe Richter si s-a produs…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 15/12/201705:24:22 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.6814; lon 26.6146.Magnitudine: 3.5, adancime: 127.4km

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Patru cutremure s-au produs marti, in mai putin de 24 de ore, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc la 00.15, in judetul Buzau, la adancimea de 128,1 kilometri. Cutremurul s-a produs in…

- Tara noastra se afla pe locul 87 din 171 in topul tarilor cu cele mai mari riscuri de dezastre naturale, potrivit celui mai recent studiu al World Risk Report, citat in analiza UNSAR. „Romania a fost zguduita in ultimii 200 de ani de numeroase cutremure de magnitudine mai mare sau mai mica,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: in ziua de 03/12/2017 la ora 03:49:00(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 85.5km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 2:11, in judetul Vrancea. Conform INFP, seismul s-a produs la o adancime de 75,1 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs pe 15 noiembrie in judetul Vrancea. Potrivit INFP (Institutului National pentru Fizica…

- Un nou cutremur loveste România în zona Vrancea. Seismul a avut o intensitate de 2,7 grade pe scara Richter si s-a produs la o adâncime de aproximativ 70 de kilometric. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Directorul INFP, Constantin Ionescu, a declarat ca, potrivit unei harți speciale realizata de specialiști, cel mai puternic sesim care poate avea loc in țara noastra este de 8,1 magnitudine. "La noi, pana la realizarea acestei harti, cutremurul maxim posibil a fost de 7,8 grade. In urma ultimelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 7.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 116,1 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut epicentrul in judetul Buzau si s-a produs la adancimea…

- Directorul INFP, Constantin Ionescu, a declarat pentru Antena 1 ca a fost realizata o harta speciala a Bucurestiului, din punct de vedere seismic si s a stabilit ca in Romania poate avea loc un cutremur de maxim 8,1 grade pe scara Richter. La noi, pana la realizarea acestei harti, cutremurul maxim posibil…

