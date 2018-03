Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier....

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca…

- Deputati din opozitie din Kosovo au lansat miercuri gaze lacrimogene in sala de sedinte a parlamentului de la Pristina pentru a impiedica votul pentru ratificarea acordului de demarcare a granitei cu Muntenegru, o conditie-cheie pentru ca locuitorii din Kosovo sa obtina dreptul de a calatori fara viza…

- Pachetul include acordarea a 380 de milioane de dolari statelor americane pentru achizitionarea unor masini de vot mai sigure si pentru imbunatatirea instruirii in domeniul securitatii cibernetice. Daca va fi aprobata, aceasta finantare va reprezenta prima masura concreta din partea Congresului…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Uniunea Europeana a publicat vineri lista produselor pe care ar putea sa le taxeze semnificativ daca nu va fi exclusa de la aplicarea tarifelor pentru importurile de otel si aluminiu anuntate de presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie va lasa Uniunea Europeana sa sustina scutirea de tarifele aplicate de Statele Unite importurilor de otel si aluminiu, chiar daca iese din blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, transmite Bloomberg, conform news.ro.Fox a spus ca atata timp…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- "Uniunea Europeana, tari minunate care trateaza foarte prost Statele Unite in ceea ce priveste comertul, se plange de tarifele pentru otel si aluminiu. Daca va renunta la barierele si tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda si noi la fel. Mare deficit. In caz contrar, vom taxa automobilele…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exceptata de la tarifele americane pentru importurile de otel si aluminiu, scrie BBC. "Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata”, le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen. Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana, transmite Reuters. ''El a ordonat tarife punitive care nu sunt in conformitate cu reglementarile…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana. Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja…

- Piața de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european. „Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019“, considera Marius Costin, country…

- Conform The Hill , care citeaza CNN, aceste afirmații vin in contextul in care sunt tot mai multe zvonuri care spun ca SUA s-ar pregati pentru un razboi cu Coreea de Nord. ”Toate pagubele care ar aparea in urma unui razboi ar merita in termeni de stabilitate pe termen lung și securitate naționala”,…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana...

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- Vanzarea de rachete antitanc Ucrainei, tranzactie aprobata joi de SUA, constituie "un argument disuasiv impotriva agresiunii ruse" in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko decizia Washingtonului, informeaza AFP. "In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme…

- Sanctiunile americane contra Rusiei pot avea un efect negativ asupra agendei de dominatie energetica a lui Trump prin aceea ca plaseaza restrictii asupra exporturilor de gaze de sist americane in Europa, afirma raportul unui grup de reflectie, publicat joi, potrivit rador, care citeaza The Washington…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, relateaza Politico.eu.

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- De cele mai multe ori, toate aceste produse sau proceduri tind sa fie destul de costisitoare și nu toata lumea iși poate permite tinerețea veșnica la un astfel de cost, scrie estisuperba.ro. Cu toate acestea, cu toate varietațile de opțiuni pe care le par sa uitam ca exista lucruri simple care ne…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa celebrul proces numit Brexit, este privita strict ca o infrangere a statului care paraseste Uniunea. Ba mai mult, tipul de negociere actual in zodiac Barnier vizeaza o pedepsire a celui care pleaca, pentru ca Brexitul sa coste, sa doara si sa nu creeze…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC, potrivit news.ro.Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana…

- Borza a reamintit o afirmație, facuta tot in cadrul unui interviu acordat DCNews, cand spunea ca, in anul 2019, ne paște o criza economica. ”Companiile americane au o problema” ”Va aduceți aminte ca ne mai dam cu parerea de un an, doi și atenționam iminența unei crize la nivel global.”,…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri AGERPRES, citand Xinhua.Citeste si: Gest SFIDATOR: Cum a decis Trump sa etaleze…

- ''Sunt convinsa ca acest acord de coalitie (...) este baza unui guvern stabil de care tara noastra are nevoie si ca multa lume astepta aceasta de la noi'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa. Printre obiectivele guvernului sau, dna Merkel a enumerat modernizarea infrastructurii…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat ca, din cauza supraaccizei la carburanti, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 20%, ceea ce va duce la o crestere a preturilor atat pentru produsele de stricta necesitate, cat si pentru transportul public. „UNTRR atrage atentia…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. 'Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat luni in Fasia Gaza fata de decizia americana de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, au constatat jurnalisti AFP. Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia Trump a…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si în mod adecvat în cazul în care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Partia de schi de la Slanic Moldova, una dintre cele mai noi și moderne din țara, a fost deschisa, sambata, pentru prima data in actualul sezon rece, avand in vedere lipsa de precipitații de pana acum. Tariful de urcare cu telescaunul este de 7 lei de persoana, iar programul de funcționare va fi intre…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- De asemenea, piata imobiliara a tarii si-ar putea reveni, cei care fac achizitii putand genera astfel castiguri semnificative."Convingerea este ca ce a fost mai rau a trecut si ca acesta este un moment bun pentru a profita de preturile scazute si de viitoare castiguri de capital odata cu…