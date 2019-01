TUDOREL TOADER, demontat punct cu punct Violențele in serie inregistrate in ultimul an, ale caror autori sunt, in multe situații, infractori eliberați inainte de termen, in baza Legii recursului compensatoriu, au starnit reacții negative puternice in randul societații. Cazul tinerei din Alba, batuta și talharita in scara blocului, un tanar ucis in fața unui club din Mediaș, o minora de 17 ani violata, o barmanița, insarcinata, din Timișoara, batuta cu cruzime și jefuita. Sunt doar cateva cazuri in care autorii tragediilor sunt infractori care au parasit inchisorile mai devreme, dupa ce au beneficiat de legea recursului compensatoriu.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

