Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a cerut comunitații de informații din SUA sa coopereze cu procurorul general William Barr în analizarea evenimentele care au dus la ancheta privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Astazi,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Intr-un interviu publicat marti de Polska Times, Weber a declarat ca nu ar fi in interesul Uniunii Europene sa isi creasca dependenta de gazul rusesc. Prin conducta Nord Stream 2, pe sub Marea Baltica, ar urma sa se transporte anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia in…

- Consiliul Concurenței cauta soluții pentru scaderea prețurilor la benzina și motorina, cu 2-3 la suta. Președintele instituției a anunțat ca va da niște recomandari, care vin dupa o analiza a pieței carburanților. Inspectorii au descoperit că prețurile din România, sunt mai mari decât…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…

- Intors dintr-o vizita in SUA, unde a avut o intrevedere cu vicepreședintele Mike Pence, Tariceanu nu și-a ascuns ingrijorarea cu privire la disputa dintre UE și Statele Unite. „Din discuțiile pe care le-am avut, subiectul Nord Stream 2 a revenit in discuție mereu. Poziția SUA este cunoscuta.…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri Rusiei sa se retraga din Venezuela, dupa ce Moscova a trimis la Caracas avioane care au transportat militari si materiale, si a atentionat ca „toate optiunile” sunt pe masa pentru a face ca acest lucru sa se si intample, informeaza AFP si Reuters.…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste suveranitatea israeliana asupra Înaltimilor Golan va avea cu siguranta ‘consecinte negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marti Kremlinul, citat de DPA si TASS.…