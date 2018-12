Intr-o decizie care dateaza din 17 decembrie, Angelo Proietti, 63 de ani, a fost condamnat pentru ca a plasat in Vatican peste un milion de euro, bani care au legatura cu activitatile sale ilicite din Italia. In plus, suma de un milion de euro, care a fost incredintata Bancii Vaticanului - Istituto per le Opere di Religione (IOR) - a fost confiscata.

Angelo Proietti, care se afla, in prezent, in arest la domiciliu in cadrul procedurilor juridice demarate impotriva sa in Italia, poate face apel la decizia tribunalului din Vatican si in orice caz nu va fi incarcerat in Vatican, stat care…