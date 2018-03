Stiri pe aceeasi tema

- Noua din zece oameni de afaceri romani (dintre cei care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc) nu sustin modelul de crestere economica bazat pe cresterea consumului. Iar cei mai multi dintre aceiasi oameni de afaceri (45%), sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privinta…

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- Raiffeisen Bank lanseaza platforma pentru startup-uri „Factory by Raiffeisen Bank”, pe care vor fi selectate, in urma unui concurs, o serie de idei viabile de afaceri care vor fi sprijinite cu credite de pana la 50.000 euro. Programul de finantare „Factory by Raiffeisen Bank” se va desfasura…

- Patru autoturisme au fost implicate, duminica seara, intr-un accident produs pe Calea Manaștur din Cluj-Napoca. Din nefericire, o persoana a suferit rani și a fost transportata la spital. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 20:00, pe Calea Manaștur, sensul de mers spre centru. La fața locului…

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Perla Bucegi, una dintre cele mai mari companii hoteliere de pe Valea Prahovei, ce opereaza mai multe unitati de cazare, controlata de antreprenorul local Virgil Harabagiu, a finalizat anul 2017 cu afaceri mai mari cu 30%, iar pentru acest an targeteaza un avans cu 25%. „Am avut afaceri mai mari anul…

- Prima etapa din play-off și play-out ar putea sa se amane din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Majoritatea cluburilor din Liga 1 au facut o cerere catre LPF in care au solicitat reprogramarea etapei de la finalul acestei saptamani dupa ce ninsoarea și gerul au pus stapanire pe Romania. "Nu s-a…

- Este iarna in toata regula in judetul Constanta. Meteorologii au emis avertizari cod galben si cod portocaliu de vreme severa. Ninge in continuu de azi noapte iar pe drumurile din judetul Constanta s a depus strat consistent de zapada. Majoritatea drumurilor au fost inchise pentru ca sunt impracticabile…

- Zeci de romani sunt blocati de ore intregi, pe aeroportul Ciampino din Roma. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, toate zborurile au fost anulate. Oamenii acuza lipsa de organizare si spun ca au ajuns sa se calce in picioare, cozile fiind interminabile.”Datorita condițiilor meteo toate…

- Cea de-a 68-a editie a galei Festivalului de Film de la Berlin a avut loc sambata seara si s-a incheiat prin decernarea marelui premiu, Ursul de Aur, regizoarei Adina Pintilie, recompensata pentru lungmetrajul "Nu ma atinge-ma".

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Illinois au studiat modul in care proteinele Ras interactioneaza cu suprafetele membranelor celulare, ajungand la concluzia ca acesta joaca un rol extrem de important prin care celulele pot deveni canceroase. Sistemul de proteine alcatuieste reteaua…

- Aproape jumatate dintre patronii de firme mici și mijlocii participanți la un sondaj online au spus ca vor avea loc disponibilizari de personal din IMM-uri, ca urmare a majorarii salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018 și a obligației de plata a contribuțiilor sociale pentru angajații cu…

- Compania de Drumuri are pentru astazi realizarea inspectiei lotului 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda in vederea receptionarii. Deși tronsonul este practic finalizat și se poate circula pe autostrada...

- Ministerul Finantelor Publice cauta o solutie pentru ca majorarea contributiilor sociale sa nu genereze eventuale scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, a afirmat, marti, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.

- Un nou local din Romania s-a inchis din pricina noilor masuri ale „revolutiei fiscale“. '80-'90 Gastropub & More din Bucuresti se infiintase in urma cu 4 ani. La sfarsitul lui ianuarie, proprietarii unui local cu specific canadian din Cluj au anuntat, tot pe Facebook, ca noile masuri fiscale ii determina…

- In e-commerce, la fel ca in multe alte domenii, exista o serie de mituri aparute de-a lungul timpului. Multi antreprenori incepatori se sperie atat de tare de ele, incat sfarsesc prin a face niste greseli care fie le incetinesc dezvoltarea business-ului, fie ii costa scump timp si bani. Expertul…

- In multe cazuri, salariile din sistemul public le depasesc pe cele din mediul privat pentru specializari ori calificari identice. Si de multe ori, la privat se munceste mult mai mult, chiar daca salariul e mai mic. După aplicarea noii legi a salarizării, unor bugetari li s-au mărit salariile…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- Seful Consiliului Judetean Iasi a discutat cu reprezentantii Ministerului Sanatatii si delegati ai Bancii Europene de Investitii saptamana trecuta despre asigurarea unei parti din finantarea proiectului Spitalului Regional de Urgenta. Ieri el a convocat ieri o sedinta de lucru in vederea urgentarii…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Keysfin, companie specializata pe piața de business intelligence, a dat publicitații un barometru privind mediul economic romanesc pentru anul care tocmai a inceput. Realizat in perioada 10-30 decembrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- Modificarile fiscale care se anunta fac mult mai grea existenta ONG-urilor, carora le va fi mult mai greu sa obtina acea donatie de 2% din impozitul pe venit. Asociatia „Micul Print” din Bistrita-Nasaud, una dintre cele mai importante ONG-uri din tara care sprijina copiii cu autism, isi anunta inchiderea…

- 300 de startupuri din 30 de tari s-au inscris la competitia PwC Startup Collider, din Polonia. Dintre acestea,saptamana trecuta, juriul a selectat 12 idei de afaceri pentru lista scurta a celor care vor putea fi incluse in acceleratorul de afaceri al companiei de consultanta PwC. Una dintre firme, bNesis…

- Doi tineri canadieni, care au deschis in urma cu mai bine de 3 ani un restaurant in centrul municipiului Cluj-Napoca, isi inchid afacerea din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern si acuza ca actualul climat nu este favorabil micilor afaceri.

- -agricultorii se tem de gerul anunțat ca va veni in aceste zile – riscul compromiterii culturilor este mare, in contextul lipsei zapezilor care sa le protejeze Vremea neobișnuita din iarna de pana acum, caracterizata prin temperaturi extrem de ridicate și precipitații aproape inexistente, a pus serios…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- „Ne facem datoria fata de oameni, asa cum am promis in campania electorala! Oamenii care ne-au ales sa ii reprezentam in Parlamentul Romaniei, sunt prioritatea noastra! Sambata, 13 ianuarie 2018, la biroul parlamentar din orasul Horezu, strada Unirii, nr. 10, am avut intalnire cu cetatenii din aceasta…

- Singuratatea e mai periculoasa pentru sanatate decat obezitatea, a reieșit in urma unor studii. Iata și alte lucruri pe care nu le-ai fi banuit… Bricheta a fost inventata in 1823, inaintea chibritului, care a fost inventat in 1826. Daca ții un peștișor auriu pe intuneric, iși va pierde culoarea in timp.…

- Numarul romanilor morți in accidente este aproape dublul mediei UE, de 50 de decese la un milion de locuitori. Singura țara care ne depașește este Bulgaria cu 99 persoane decedate la un milion de locuitori. Cele mai multe dintre tragedii s-au produs pe drumurile naționale din țara, unde in…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Puseul inflationist din 2018 va fi influentat in mare masura de evolutia monedei nationale, majoritatea investitorilor indicand intervalul 4,7-4,75 lei pentru un euro, incepand cu primavara acestui an, arata Barometrul de opinie Keysfin, la care au raspuns peste 150 de oameni de afaceri. …

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare evolutia economica reala a economiei in acest an. Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta editie a barometrului…

- Consiliul Judetean Alba pregateste noi investitii in reteaua de drumuri aflate in administrarea sa. Pe 2018, sunt planificate modernizari la cinci tronsoane, printre care “Transalpina de Apuseni” si varianta de ocolire DN1 Alba Iulia – Sebes prin Vurpar, iar lucrari la alte trei cai de circulatie rutiera…

- Atunci cand vorbim de apa, prin minte ne trece cuvantul hipovolemie. Este o boala legata de volumul redus de fluide corporale (sange și limfa). Oamenii bolnavi, aflați in imobilitate sau ținuți la pat, sufera adeseori de hipovolemie caci nu beau suficienta apa. Majoritatea barbaților impotenți sunt…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- Start-up Nation la Cluj. Antreprenorii: sunt intarzieri, ministrul: totul e conform programului Banca Transilvania (BT) Cluj a aprobat pana acum cele mai multe credite punte in cadrul programului de stimulare a antreprenorilor Start-up Nation, urmata de Banca Comerciala Romana și de CEC Bank.…

- Potrivit unui comunicat oficial remis de ANAF, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala implementeaza un set de masuri fiscale și administrative menite sa transforme instituția intr-o administrație fiscala și vamala moderna, eficienta și inovatoare, care ofera servicii de inalta calitate…

- Businessul rusesc continua sa fie gata de a investi in Republica Moldova, in ciuda tensiunilor politice din relațiile celor doua țari. Acest fapt a fost remarcat de catre membrul Consiliului coordonator al Uniunii Antreprenorilor „Rusia de Afaceri“ («Деловая Россия»), ambasadorul de afaceri al Federației…

- Reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova au solicitat Guvernului și Parlamentului sa aprobe de urgența pachetul de legi care prevede limitarea abuzurilor asupra agenților economici. Aceasta solicitare a fost facuta ieri, in cadrul Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de…