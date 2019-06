Stiri pe aceeasi tema

- Doua adaposturi tradiționale au fost construite, in Delta Dunarii. Inițiativa și realizarea construcțiilor aparține Asociației ”Salvați Flora și Fauna Deltei Dunarii”, cele doua construcții, amplasate...

- Asociația Culturala Contrasens indeamna tinerii intre 18-35 de ani sa se inscrie la cele doua școli de toamna ce vor avea loc la Timișoara: Critica și Jurnalism Cultural și cea de Management Cultural. Acestea fac parte din programul de formare profesionala TMcult, pentru spațiul cultural!…

- De Ziua Mondiala a Presei, Bursele JTI pentru Jurnaliști anunța ediția 2019 - 2020, realizata cu sprijinul foștilor bursieri, al Asociației „Clubul Presei Economice”, al Fundației Art Production și al...

- La inițiativa Compartimentului Tineret/Tabere al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna și impreuna cu o serie de lucratori de tineret dedicați activitații lor, s-au pus bazele Grupului de Inițiativa ce iși propune inființarea primei asociații profesionale din Romania dedicata celor implicați…

- Asociatia "Casa Marii Negre / Black Sea House" organizeaza, in parteneriat cu prestigiosul Colegiu National de Arte "Regina Maria" din Constanta, in ziua de marti, 23 aprilie 2019, in intervalul orar 18.00-19.15, in Sala ''Sergiu Celibidache'' a Colegiului National (Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 11,…

- La initiativa unor tineri, membri ai Asociatiei "Orasul meu", in Chisinau au fost amplasate doua parcari speciale pentru ciclisti. Proiectul "TAKE A BREAK", care prevede amenajarea a 3 parcari, este finanțat de primarie cu aproximativ 25 de mii de lei.

- Sambata, 6 aprilie 2019, ora 20-30, la Teatrul Municipal din Baia Mare va avea loc spectacolul „Praguri”, organizat de Dan Boldea. Clasa Miriam Cuibus, Cristian Grosu, Catalin Codreanu, Lupan Raluca. Spectacolul este realizat cu sustinerea Facultatii de Teatru si Film din Cluj-Napoca si al Asociatiei…

- Asociatia "Salveaza o inima" a inceput o noua campanie de strangere de fonduri de data aceasta pentru micuta Toma Rebecca, aceasta fiind diagnosticata cu scolioza toraco-lombara severa. Micuta Toma Rebecca de numai 12 ani a fost diagnosticata, in urma unor consultatii cu scolioza grava; doctorii recomandandu-i…