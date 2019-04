Tragedie in seara de Florii pe DN 79 – un barbat a murit strivit in mașina sa intr-un accident rutier. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Șimand și Chișineu Criș din județul Arad. Mașina in care se afla barbatul in varsta de 22 de ani s-a izibit de un camion. Cand echipele de intervenție au ajuns […] Articolul Tragedie pe DN 79 – a murit de Florii strivit in mașina sa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .