Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica pe mai multe artere din centrul Capitalei, in contextul desfasurarii evenimentului sportiv "Bucharest 10 km si Family Run", potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Brigada Rutiera, sambata se va restrictiona traficul rutier…

- Traficul rutier in Pasajul Unirii se va inchide pe ambele sensuri de circulatie, incepand de vineri seara, de la ora 22,00, si pana luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrari de intretinere. Brigada Rutiera a Capitalei le solicita conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia…

- Traficul rutier in Pasajul Unirii va fi restrictionat, in perioada 22 martie, ora 22,00, pana pe 25 martie, ora 4,00, pentru realizarea unor lucrari de intretinere. Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia indicatoarelor rutiere…

- Echipele ISUBIF au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru indepartarea a 22 de copaci cazuti pe carosabil si pe opt autoturisme in Bucuresti si judetul Ilfov, ca urmare a vantului puternic. De asemenea, pompierii au ridicat si doi stalpi rupti, unul in Capitala si unul in judetul Ilfov,…